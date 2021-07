Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban a kezdőkre is gondolt, és hasznos tippekkel jelentkezett.","shortLead":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban...","id":"20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0f2113-7eb8-4a35-8944-0db53fbe1137","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","timestamp":"2021. július. 01. 17:33","title":"Kezdődik a szentjánosbogarak rajzása, így csinálhat róluk látványos fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról, miért hívták meg Eszenyi Enikőt a zsűribe. Vitatkozni szerinte azért nem lehetett az ügyről, mert nem készült róla előadás.","shortLead":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról...","id":"20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3325b9-8847-4ef7-9b4e-6eacea4b9e61","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","timestamp":"2021. július. 01. 12:50","title":"„Eszenyi összes zaklatottja adja vissza a Kossuth-díját” – a kisvárdai fesztivál válogatója Eszenyi zsűrizéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","shortLead":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","id":"20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083f3887-e0d9-4b48-b8b8-34073e2c920c","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","timestamp":"2021. július. 01. 05:59","title":"A sós rágcsák után folyik be a chipsadó nagyobbik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce905f0a-7472-4d6e-bcc0-5c98db1acb7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves színész kislányát Oonagh Paige-nek hívják. ","shortLead":"A 35 éves színész kislányát Oonagh Paige-nek hívják. ","id":"20210702_Amber_Heard_felfedte_titkat_tavasszal_gyereke_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce905f0a-7472-4d6e-bcc0-5c98db1acb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c849e2-3ed9-4a28-b608-55efae5e2255","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Amber_Heard_felfedte_titkat_tavasszal_gyereke_szuletett","timestamp":"2021. július. 02. 11:47","title":"Amber Heard felfedte titkát: tavasszal gyereke született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen akadályozta meg, hogy az uniós intézmény jogi útra terelje a magyar kormányt illető kritikákat, noha a jogászok már mindent előkészítettek. Hogy a néppárti frakció márciusi elhagyása után megváltozott a széljárás a Fidesz számára, azt már június elején érezni lehetett, amikor a Bizottság egy nap alatt kilenc kötelezettségszegési eljárásról döntött. Öt év után először léptek föl például a magyar médiapiac védelmében, eljárást indítva a Médiatanács „aránytalan és átláthatatlan” döntésével szemben, amely megfosztotta frekvenciájától a Klubrádiót.","shortLead":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von...","id":"202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e4ab8e-99dd-4e7d-ad0e-544c9d2ed698","keywords":null,"link":"/360/202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","timestamp":"2021. július. 01. 13:00","title":"Homofóbtörvény: Először volt kemény Von der Leyen Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is kevesebb beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Száznál is kevesebb beteget ápolnak kórházban.","id":"20210702_Nincs_ujabb_elhunyt_37_fertozottet_azonositottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64d100a-4bb6-407f-84f0-0e5ea80b478d","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Nincs_ujabb_elhunyt_37_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. július. 02. 09:31","title":"Nincs újabb elhunyt, 37 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1951. július 2-án született az Edda frontembere.","shortLead":"1951. július 2-án született az Edda frontembere.","id":"20210702_Pontosan_tudom_majd_mikor_van_vege__70_eves_Pataky_Attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474960c-7065-44c9-910d-4ddf9284dc0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Pontosan_tudom_majd_mikor_van_vege__70_eves_Pataky_Attila","timestamp":"2021. július. 02. 10:26","title":"„Pontosan tudom majd, mikor van vége” – 70 éves Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai adatok alapján úgy tűnik, az ott használt vakcinák valóban majdnem teljes védelmet nyújtanak a halálos fertőzés és a súlyos tünetek ellen is.","shortLead":"Az amerikai adatok alapján úgy tűnik, az ott használt vakcinák valóban majdnem teljes védelmet nyújtanak a halálos...","id":"20210630_usa_koronavirus_covid_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcb2b32-e577-4c52-99d6-12b741c9818c","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_usa_koronavirus_covid_oltas","timestamp":"2021. június. 30. 20:54","title":"A májusban koronavírusban elhunyt amerikaiak 99,2 százaléka nem kapott oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]