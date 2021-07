Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp újdonsága. Egyelőre az androidos bétatesztelők próbálgathatják az új funkciót.","shortLead":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp...","id":"20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a2ca84-786a-417b-82f3-2731cc5f9efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","timestamp":"2021. július. 03. 14:03","title":"Érkeznek a WhatsAppba az azonnal eltűnő fotók és videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e275f323-8177-42ee-b2d5-87efc1eb8e44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hrisztosz Pappasz 2020 ősze óta volt szökésben.","shortLead":"Hrisztosz Pappasz 2020 ősze óta volt szökésben.","id":"20210702_Arnay_hajnal_vezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e275f323-8177-42ee-b2d5-87efc1eb8e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53df16d-93eb-4a1f-92e2-79c37f9f8216","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Arnay_hajnal_vezeto","timestamp":"2021. július. 02. 06:18","title":"Elfogták a radikális Arany Hajnal szökésben lévő vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","shortLead":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","id":"20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4fd9cc-35dd-4a17-8763-e753b852db94","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","timestamp":"2021. július. 02. 15:25","title":"Hat olyan ember is meghalt Covidban a Seychelle-szigeteken, aki mindkét oltást megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","shortLead":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","id":"20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1576e2-02fe-486e-ad73-2623580c3cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","timestamp":"2021. július. 03. 10:38","title":"Embert, autót, házat vitt a japán földcsuszamlás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11fabf9-edfa-4ad9-a206-772570359891","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Rajongani a tehetségért lehet, sőt kell. De hogy lett egy Madách színház körül tébláboló kisfiú színházfüggő és hivatásos rajongó?","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210703_Hivatasos_rajongo__szinhazrol_szubjektiven_Galvolgyi_Janossal_1_resz_Jancsika_fuzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e11fabf9-edfa-4ad9-a206-772570359891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1848c4f-59a4-4829-b4b2-15c3063c7d35","keywords":null,"link":"/360/20210703_Hivatasos_rajongo__szinhazrol_szubjektiven_Galvolgyi_Janossal_1_resz_Jancsika_fuzete","timestamp":"2021. július. 03. 19:00","title":"Hivatásos rajongó - színházról szubjektíven Gálvölgyi Jánossal, 1. rész: Jancsika füzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bda719a-8412-4be9-895f-1483f7c14954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már használják Indiában a Covaxin nevű védőoltást, de annak klinikai tesztjei még csak most zárulnak. A gyártó szerint nem is rossz eredményekkel. A vakcina engedélyeztetését hamarosan kérik az Egyesült Államokban is.","shortLead":"Ugyan már használják Indiában a Covaxin nevű védőoltást, de annak klinikai tesztjei még csak most zárulnak. A gyártó...","id":"20210703_bharat_biotech_covaxin_indiai_oltas_hatekonysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bda719a-8412-4be9-895f-1483f7c14954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39aa4f-863f-45c7-8911-fc8da56411b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_bharat_biotech_covaxin_indiai_oltas_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 03. 15:35","title":"Bharat Biotech: 78 százalékos védelmet ad az indiai védőoltás, a delta variáns ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","shortLead":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","id":"20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6ac5c-e9de-4cd5-8090-eb021bf6cb54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","timestamp":"2021. július. 02. 15:03","title":"Több lesz a videó az Instagramon, már nem a képekre koncentrál a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak védettségi igazolvány kell a látogatáshoz.","shortLead":"A hozzátartozóknak védettségi igazolvány kell a látogatáshoz.","id":"20210702_borton_latogatas_koronavirus_vedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d48281-4180-4f95-aa5c-1d2a4e9f606e","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_borton_latogatas_koronavirus_vedettseg","timestamp":"2021. július. 02. 15:50","title":"Csak oltott vagy Covidból kigyógyult rabok fogadhatnak látogatókat a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]