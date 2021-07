Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége a Zöldekkel szemben a szeptemberi parlamenti választásokra készülő pártok támogatottságát mérő közvélemény-kutatásokban.","shortLead":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége...","id":"20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886d2ad-8974-4041-b50e-2b6cea4f9409","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","timestamp":"2021. július. 04. 21:23","title":"Már 10 százalék a német CDU/CSU előnye a Zöldekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a094962-f6f8-4876-97b2-56b8a18d9d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívott a parlamenti frakcióból.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívott a parlamenti frakcióból.","id":"20210705_fidesz_kotcsei_piknik_talalkozo_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a094962-f6f8-4876-97b2-56b8a18d9d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5322480-4aee-42ff-8422-f51a983bed42","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_fidesz_kotcsei_piknik_talalkozo_orban_viktor","timestamp":"2021. július. 05. 07:26","title":"Már szerveződik a kötcsei piknik, ahol a kiválasztottak Orbánnal főzőcskézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc077418-704c-4523-9870-b86c2482f11b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyon hasonló a tudásuk és lényegében ugyanannyiba kerülnek, mégis két önálló karakterű aktivitásmérőhöz van szerencsénk. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. Rajongani a tehetségért lehet, sőt kell. 