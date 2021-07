Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A tűzoltók estére megfékezték a lángokat. „Ő a mi csodafegyverünk" – mondta Radoslaw Sikorski volt külügyminiszter. Sokan tőle várják Kaczynski legyőzését 2023-ban, rögtön neki is látott a kormány támadásának, de a pártban sem mindenki örül. Sokan tőle várják Kaczynski legyőzését... A szabálymódosítás után természetes alapú ételtartókat próbáltunk ki, hogy mennyire bírják a gyűrődést. Mikróztuk, sütöttünk, salátaöntettel áztattunk – itt a hvg.hu tesztje. Szakértők szerint az új szokások akár velünk is maradhatnak hosszú távon. ","shortLead":"Átalakította a vásárlási szokásokat az elmúlt időszak: a tömeggyártott termékek helyett egyre inkább előtérbe kerültek...","id":"20210705_kkv_elorelepes_hazai_termek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ce354e-0d9f-4254-be03-79688cf72d71","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_kkv_elorelepes_hazai_termek","timestamp":"2021. július. 05. 10:44","title":"A világjárvány alatt az online megoldások és a hazai alkotók felé fordultunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni a röszkei átkelőnél. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni... A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban. A készítményt nemrég... Nos, ez volt az a tétel, amelyet hangosan és látványosan megcáfolt a június, amikor is egymásba ért a labdarúgó-Európa-bajnokság és a Pride, az egészre pedig rávetette magát a politika. Ez volt a hónap az Élet + Stílus és a Kult rovatban. Nos, ez volt az a tétel, amelyet...