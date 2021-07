Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e1f72615-8ee5-4bce-a965-b23529d3d27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grosan Cristina filmjét Rainer-Micsinyei Nórával a főszerepben szeptember közepén láthatjuk.","shortLead":"Grosan Cristina filmjét Rainer-Micsinyei Nórával a főszerepben szeptember közepén láthatjuk.","id":"20210706_Jon_a_magyar_film_a_harmincasok_kapunyitasi_panikjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f72615-8ee5-4bce-a965-b23529d3d27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b7e108-85e5-4416-9ed0-c74931595354","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Jon_a_magyar_film_a_harmincasok_kapunyitasi_panikjarol","timestamp":"2021. július. 06. 15:37","title":"Jön a magyar film a harmincasok kapunyitási pánikjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a 2022 közepén érkező Snapdragon 895+ már nem a Samsung, hanem a tajvani TSMC gyártási technológiájával készül majd.","shortLead":"A pletykák szerint a 2022 közepén érkező Snapdragon 895+ már nem a Samsung, hanem a tajvani TSMC gyártási...","id":"20210706_qualcomm_snapdragon_895_processzor_4nm_gyartasi_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a199cefa-e78b-4da1-977f-2918b5a76e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_qualcomm_snapdragon_895_processzor_4nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2021. július. 06. 15:08","title":"Visszatér a tajvani gyártóhoz a Qualcomm, bivalyerős csúcsprocesszor jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","shortLead":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","id":"20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3bf82-c2e2-4530-8ec0-ff7158a864c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","timestamp":"2021. július. 05. 10:10","title":"Friss képeken a Volkswagen elektromos hippibusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják hallgatni.","shortLead":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják...","id":"20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d371a26c-7c5c-4222-9722-4292adc91428","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","timestamp":"2021. július. 05. 11:07","title":"A magyar melegellenes törvényről vitázik szerdán az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége a Zöldekkel szemben a szeptemberi parlamenti választásokra készülő pártok támogatottságát mérő közvélemény-kutatásokban.","shortLead":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége...","id":"20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886d2ad-8974-4041-b50e-2b6cea4f9409","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","timestamp":"2021. július. 04. 21:23","title":"Már 10 százalék a német CDU/CSU előnye a Zöldekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c9e66b-fd76-4dd6-a407-69b27997593f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marylandben lefújták az ünnepségeket.","shortLead":"Marylandben lefújták az ünnepségeket.","id":"20210705_Ido_elott_berobbant_egy_csomo_fuggetlenseg_napi_tuzijatek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c9e66b-fd76-4dd6-a407-69b27997593f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0500c69-ac02-491b-b170-f4b7106a43c6","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Ido_elott_berobbant_egy_csomo_fuggetlenseg_napi_tuzijatek__video","timestamp":"2021. július. 05. 09:14","title":"Idő előtt berobbant egy csomó függetlenség napi tűzijáték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c95210a-0055-4527-8bcb-1adcd707d6f7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autóversenyzés élvonalában alkalmazható kutatásokra és fejlesztésekre alapított céget az állam. \r

\r

","shortLead":"Az autóversenyzés élvonalában alkalmazható kutatásokra és fejlesztésekre alapított céget az állam. \r

\r

","id":"202126_humda_lab_allam_azauto_es_motorsportban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c95210a-0055-4527-8bcb-1adcd707d6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac24b58-2cca-4a89-9921-5e8efad2f505","keywords":null,"link":"/360/202126_humda_lab_allam_azauto_es_motorsportban","timestamp":"2021. július. 05. 12:00","title":"Michelisz Norberttel fejleszt versenyautóvezető-algoritmust az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c","c_author":"Vacuumlabs","category":"brandcontent","description":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel, analitikus szemlélettel rendelkező szakemberekre. A fintech területén való érvényesüléshez nem is kell feltétlenül az összes programozási nyelvet behatóan ismerni ahhoz, hogy egy sikeres cégnél helyezkedhessünk el, ahol még azt is támogatják, hogy szabadidőnkben saját projektjeinket vagy startupjainkat elindítsuk. Biás Csongorral, a Vacuumlabs tanácsadójával beszélgettünk.","shortLead":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel...","id":"20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae22f1d5-7495-4c0e-a82f-2af2485d93f1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","timestamp":"2021. július. 06. 11:30","title":"Az igazán jó fejlesztőket tárt karokkal várja a fintech-világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]