Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b1dfbc49-dc1a-441c-9924-7f9d797b299a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cyrus Engerert a máltai sajtó tudósítása szerint 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert kompromittáló felvételeket küldött szét a partneréről, aki korábban szakított vele.","shortLead":"Cyrus Engerert a máltai sajtó tudósítása szerint 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert kompromittáló...","id":"20210706_cyrus_engerer_ep_kepviselo_allasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbc49-dc1a-441c-9924-7f9d797b299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bc0610-3c5f-48df-8c41-10e9cb866855","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_cyrus_engerer_ep_kepviselo_allasfoglalas","timestamp":"2021. július. 06. 19:50","title":"Bosszúpornó miatt elítélt máltai politikus dolgozta ki a Magyarországot elítélő EP-állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9128d8-5308-4dc4-9021-2aa4af96bd4b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szemlét négy világhírű filmes nyitotta meg.","shortLead":"A szemlét négy világhírű filmes nyitotta meg.","id":"20210706_74_cannes_filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9128d8-5308-4dc4-9021-2aa4af96bd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f936de-b2c7-45d4-893d-67993a17e1d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_74_cannes_filmfesztival","timestamp":"2021. július. 06. 20:56","title":"Megkezdődött a 74. cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor túlmelegedése, ha bekapcsolják a fűtést.","shortLead":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor...","id":"20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b940756e-a0b0-4516-b8ac-3e93f5bf0834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","timestamp":"2021. július. 06. 11:42","title":"A szakszervezet szerint néhány BKV-buszt fűteni kell nyáron is, hogy ne álljon le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaccb56-eba5-4f9c-bff7-59d1054978f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt vezetője szerint ők a civileket is befogadják.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt vezetője szerint ők a civileket is befogadják.","id":"20210706_palinkas_jozsef_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feaccb56-eba5-4f9c-bff7-59d1054978f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbae00a8-df85-4a8c-a454-1a6380420ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_palinkas_jozsef_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. július. 06. 14:15","title":"Pálinkás József: Kartelleznek az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e82766a-7a71-43ab-8477-8064f44a37e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eredetileg tervezettnél egy kicsit szerényebb körülmények között pihenhetnek a lovak Kisvárdán.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél egy kicsit szerényebb körülmények között pihenhetnek a lovak Kisvárdán.","id":"20210706_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e82766a-7a71-43ab-8477-8064f44a37e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11fc7c7-8bb6-4774-9d47-b7b85aa38ff0","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","timestamp":"2021. július. 06. 07:07","title":"Idén megépül a kisvárdai lórehabilitációs központ, de termálvíz nem lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, várhatóan emelkedni fog a fertőződések száma.","shortLead":"Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, várhatóan emelkedni fog a fertőződések száma.","id":"20210705_Ket_het_mulva_feloldjak_a_jogi_korlatozasok_nagy_tobbseget_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b7fda-5fa2-43df-836c-d5e57e466cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Ket_het_mulva_feloldjak_a_jogi_korlatozasok_nagy_tobbseget_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. július. 05. 19:54","title":"Tovább nyitnak a britek: megszűnik a távolságtartás, megtelhetnek a stadionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1fba26-9f05-4699-ae71-373d76fde470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben többször is kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját a jegybankelnök, de most együtt mutatkozott a miniszterelnökkel.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többször is kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját a jegybankelnök, de most együtt mutatkozott...","id":"20210706_aranytartalek_matolcsy_nemzeti_bank_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee1fba26-9f05-4699-ae71-373d76fde470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2b78-7a9f-499a-bc44-a3264a5deab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_aranytartalek_matolcsy_nemzeti_bank_orban","timestamp":"2021. július. 06. 18:10","title":"Tegnap még a kormányt kritizálta, ma már Orbánnal együtt nézte az aranytartalékot Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a67fc2-866e-494e-8177-f569868025e8","c_author":"Bankmonitor / Csányi Franciska","category":"gazdasag","description":"Egy cég eladásának talán legegyszerűbb formája az, amikor a társaság menedzsmentjéből érkezik a vevő. Mivel a vevő így kívül-belül ismeri szervezetet, nincs szükség idő- és energiaigényes átvilágításra, illetve az ár meghatározása sem igényel feltétlenül külső cégértékelést. Az ilyen típusú tranzakció – management buyout (MBO) – mind a cégtulajdonos, mind pedig a céget vezető számára előnyös lehetőséget jelenthet tehát. A kulcskérdés ilyenkor a finanszírozás. Hogyan tud a leendő tulajdonos minél kedvezőbb finanszírozási forrást szerezni a kivásárláshoz? ","shortLead":"Egy cég eladásának talán legegyszerűbb formája az, amikor a társaság menedzsmentjéből érkezik a vevő. Mivel a vevő...","id":"20210707_Akar_10_milliokat_is_sporolhatunk_kezessegvallalassal_egy_akvizicios_hitelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a67fc2-866e-494e-8177-f569868025e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ea7773-1d2a-4432-9576-d169716626d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210707_Akar_10_milliokat_is_sporolhatunk_kezessegvallalassal_egy_akvizicios_hitelen","timestamp":"2021. július. 07. 12:19","title":"Akár 10 milliókat is spórolhatunk kezességvállalással egy akvizíciós hitelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]