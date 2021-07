Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel a Momentum elnökét.","shortLead":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel a Momentum elnökét.","id":"20210706_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_masodfok_per_zart_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7cb09-dda4-418f-9b56-5b90af4c031f","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_masodfok_per_zart_targyalas","timestamp":"2021. július. 06. 15:12","title":"Mészáros nyilvános bocsánatkérést vár, mégis zárt tárgyalást kér Fekete-Győr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9128d8-5308-4dc4-9021-2aa4af96bd4b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szemlét négy világhírű filmes nyitotta meg.","shortLead":"A szemlét négy világhírű filmes nyitotta meg.","id":"20210706_74_cannes_filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc9128d8-5308-4dc4-9021-2aa4af96bd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f936de-b2c7-45d4-893d-67993a17e1d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_74_cannes_filmfesztival","timestamp":"2021. július. 06. 20:56","title":"Megkezdődött a 74. cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy politikai presztízs miatt rejtegetik az információkat.","shortLead":"A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy politikai presztízs miatt rejtegetik az információkat.","id":"20210706_karacsony_gergely_vakcina_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f14e9-681f-4bf1-ab74-57112672acc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_karacsony_gergely_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. július. 06. 19:19","title":"Karácsony: A kormány ül a vakcinavizsgálatok eredményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c7d17f-cc64-4e87-8464-6a59a199bae8","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy metálfesztivállal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210706_metal_factory_ajanlo_rockmaraton_rockfesztival_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c7d17f-cc64-4e87-8464-6a59a199bae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8a8495-5190-4e68-8859-6c054a3d2722","keywords":null,"link":"/elet/20210706_metal_factory_ajanlo_rockmaraton_rockfesztival_magyarorszag","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Foci helyett: Engedjük ki a gőzt a legkeményebb zenékkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c95210a-0055-4527-8bcb-1adcd707d6f7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autóversenyzés élvonalában alkalmazható kutatásokra és fejlesztésekre alapított céget az állam. \r

\r

","shortLead":"Az autóversenyzés élvonalában alkalmazható kutatásokra és fejlesztésekre alapított céget az állam. \r

\r

","id":"202126_humda_lab_allam_azauto_es_motorsportban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c95210a-0055-4527-8bcb-1adcd707d6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac24b58-2cca-4a89-9921-5e8efad2f505","keywords":null,"link":"/360/202126_humda_lab_allam_azauto_es_motorsportban","timestamp":"2021. július. 05. 12:00","title":"Michelisz Norberttel fejleszt versenyautóvezető-algoritmust az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c","c_author":"Vacuumlabs","category":"brandcontent","description":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel, analitikus szemlélettel rendelkező szakemberekre. A fintech területén való érvényesüléshez nem is kell feltétlenül az összes programozási nyelvet behatóan ismerni ahhoz, hogy egy sikeres cégnél helyezkedhessünk el, ahol még azt is támogatják, hogy szabadidőnkben saját projektjeinket vagy startupjainkat elindítsuk. Biás Csongorral, a Vacuumlabs tanácsadójával beszélgettünk.","shortLead":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel...","id":"20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae22f1d5-7495-4c0e-a82f-2af2485d93f1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","timestamp":"2021. július. 06. 11:30","title":"Az igazán jó fejlesztőket tárt karokkal várja a fintech-világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"destruktív erők\" egyre aktívabban törekednek az ország megosztására az orosz nemzetbiztonsági tanács titkárhelyettese szerint.","shortLead":"A \"destruktív erők\" egyre aktívabban törekednek az ország megosztására az orosz nemzetbiztonsági tanács...","id":"20210705_tiltas_kulfoldi_szervezet_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5951251-4616-4b16-9c4e-5c6e67e4c9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_tiltas_kulfoldi_szervezet_Oroszorszag","timestamp":"2021. július. 05. 20:31","title":"Öt év alatt 30 külföldi szervezetet tiltottak be Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","shortLead":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","id":"20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada4f04a-ad43-4d7e-95e3-a07b7cd94199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","timestamp":"2021. július. 05. 15:03","title":"Nekimegy az Apple-nek a Qualcomm, jöhet az M1-rivális processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]