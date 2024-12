Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"257b8a7d-239a-4e5c-88a7-bb15f02b168c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint Han Dokszu hátráltatja az eljárást a felfüggesztett Jun Szogjol ellen.","shortLead":"Az ellenzék szerint Han Dokszu hátráltatja az eljárást a felfüggesztett Jun Szogjol ellen.","id":"20241226_del-korea-megbizott-allamfo-vadeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/257b8a7d-239a-4e5c-88a7-bb15f02b168c.jpg","index":0,"item":"86e4e829-04a4-4e2a-a3d0-b8ac497501ad","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_del-korea-megbizott-allamfo-vadeljaras","timestamp":"2024. december. 26. 10:47","title":"Vádeljárást kezdeményeztek a dél-koreai megbízott államfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","shortLead":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","id":"20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170.jpg","index":0,"item":"af8fd95a-0f0c-42bd-800a-24cad7d0e211","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","timestamp":"2024. december. 27. 07:52","title":"Beperelte a magyar államot a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2024. december. 27. 11:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c766dba-efc8-45c2-931b-13e8f244be0b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Halálra ítélték azt az autóst, aki a dél-kínai Csuhaj városában szándékosan elgázolta az egyik stadion közelében kocogó embereket. Fan Vej-csiu 35 embert ölt meg, és sokakat megsebesített.","shortLead":"Halálra ítélték azt az autóst, aki a dél-kínai Csuhaj városában szándékosan elgázolta az egyik stadion közelében kocogó...","id":"20241227_Halalra-iteltek-Kinaban-a-tomegbe-hajto-autost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c766dba-efc8-45c2-931b-13e8f244be0b.jpg","index":0,"item":"4cdb0f44-4d5b-431c-be50-a83c34f3cc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Halalra-iteltek-Kinaban-a-tomegbe-hajto-autost","timestamp":"2024. december. 27. 15:46","title":"Halálra ítélték Kínában a tömegbe hajtó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","shortLead":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","id":"20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b.jpg","index":0,"item":"1662f22e-2b8e-4608-8a0b-97815437670d","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","timestamp":"2024. december. 27. 17:11","title":"Ködösen indul majd a szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nyolc alkalommal hívták őket egyedül élő idősekhez, akik nem adtak magukról életjelet, vagy elestek és nem tudtak felkelni.","shortLead":"Nyolc alkalommal hívták őket egyedül élő idősekhez, akik nem adtak magukról életjelet, vagy elestek és nem tudtak...","id":"20241226_katasztrofavedelem-tuzoltok-karacsony-elso-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"7253866b-7d2a-4dcc-8030-252adc95878d","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_katasztrofavedelem-tuzoltok-karacsony-elso-napja","timestamp":"2024. december. 26. 08:42","title":"48 tűzesethez vonultak ki a tűzoltók karácsony első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","id":"20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92.jpg","index":0,"item":"b2b81256-de1f-4d34-b519-3e475a695e14","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","timestamp":"2024. december. 26. 12:29","title":"Lavrov szerint a tűzszünetnek nincs értelme, olyan békemegállapodás kell, amit lehetetlen megsérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű gyarapodást ritkán látni.","shortLead":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű...","id":"20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"efa78126-caa6-4071-90cb-45489dd6f5b7","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 12:39","title":"74 millió forint Mészáros Lőrinc órabére, Tiborczé 8,7 millió, de még így is kispályások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]