[{"available":true,"c_guid":"37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is kerüljenek előzetes letartóztatásba, akik jelenleg szabad lábon vannak, mint például Goran Vesic volt építésügyi miniszter.","shortLead":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is...","id":"20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875.jpg","index":0,"item":"a2cfc363-6c9a-4b63-8330-bd814045336e","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","timestamp":"2024. december. 30. 13:20","title":"Tizenhárom ember ellen emeltek vádat az újvidéki tragédiával összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről gondolt, vélhetően csak legyintett volna. Pedig ritka mozgalmas éve volt Magyarországnak, hiszen lemondott a köztársasági elnök, feltűnt a színen és mindent megváltoztatott Magyar Péter, miközben Orbán Viktor továbbra is leginkább Európát akarta megváltoztatni. A HVG fotósai pedig ott voltak mindenhol. Egy emlékezetes év képekben. ","shortLead":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről...","id":"20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01.jpg","index":0,"item":"15b76eb6-54cc-48a3-a989-e248ffc49fe7","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 16:15","title":"Novák Katalin lemondásától Magyar Péter országhódításán át a TEK-robot bevetéséig – ilyen volt 2024 a HVG-fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","shortLead":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","id":"20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"c127fd51-4bce-49ca-8bc2-f01ff2e59e45","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"Pascal Jansen távozik a Ferencvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, míg mások az EU-ban a túlélésre játszanak, addig a magyar kormány már az új stratégiájának térképét rajzolja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, míg mások az EU-ban a túlélésre játszanak, addig a magyar kormány már...","id":"20241231_orban-balazs-interju-haboru-usa-eu-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2.jpg","index":0,"item":"0a3a67e7-40ef-46ec-8c8e-f8b91d4fd51b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_orban-balazs-interju-haboru-usa-eu-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 31. 11:46","title":"Orbán Balázs: „Mi kinn vagyunk a vízből, más országok pedig éppen elsüllyednek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan alakult és mi a titka kettejük kapcsolatának – innen kezdtük a beszélgetést, amelyből az is kiderül, hogy néha milyen kacskaringókon vezet az ember útja, amíg megtalálja a hivatását.","shortLead":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan...","id":"20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88.jpg","index":0,"item":"1e632040-1a9c-4a19-948d-0edece3f35e3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","timestamp":"2024. december. 31. 10:10","title":"Hevesi Krisztina és Hevesi Tamás: Egy élet is kevés, hogy megismerjük a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","shortLead":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","id":"20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d.jpg","index":0,"item":"15316656-30da-4aab-92c4-a0b096fd317c","keywords":null,"link":"/elet/20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","timestamp":"2025. január. 01. 09:20","title":"Sarki fény is búcsúztatta az óévet itthon, fotókon a jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott adatok között az érintett felhasználók neve, emailcíme és lakcíme található.","shortLead":"A kiszivárgott adatok között az érintett felhasználók neve, emailcíme és lakcíme található.","id":"20241230_adatszivargas-adatvedelem-kutyubazar-felhasznalo-szemelyes-adat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"cca19ab7-3480-45fd-9e44-20e0047cd5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_adatszivargas-adatvedelem-kutyubazar-felhasznalo-szemelyes-adat","timestamp":"2024. december. 30. 19:24","title":"Telex: Több százezer magyar felhasználó személyes adatai szivároghattak ki a Kütyübazár oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","shortLead":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","id":"20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"f5a41871-3d27-40c7-9b48-3384a7266465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","timestamp":"2024. december. 31. 14:54","title":"Nagy Márton a Financial Timesnak: „Rendbe kell tennünk a gazdaságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]