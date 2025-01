Mint ismert, a Vodafone Magyarország Zrt. 2025. január 1-jétől One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét. Ezzel párhuzamosan a 4iG Csoporthoz tartozó távközlési vállalatok lakossági és kisvállalati szolgáltatásait (DIGI) One márkanéven, míg a Vodafone Business, az Antenna Hungária és az Invitech üzleti szolgáltatásait almárkaként, One Solutions név alatt lehet majd elérni. Ezek a cégek 2025. év második felében jogilag is beolvadnak a One Magyarország Zrt.-be, derül ki a cég közleményéből.

A One hangsúlyozza: a márkaváltás miatt a korábbi DIGI és a Vodafone ügyfeleket nem érinti automatikus tarifa- és csomagváltás; a meglévő előfizetés immáron az új márkanév alatt, változatlan feltételekkel érvényben maradnak egészen addig, amíg az előfizetők nem kezdeményeznek abban módosítást, illetve önkéntesen nem váltanak a One új csomagjaira.

A társaságok összeolvadásáig a számlázás menetében sem lesz jelentős változás. Az előfizetésekről szóló havidíjas számlákat továbbra is a korábbi szolgáltatók állítják ki – tehát, mint korábban írtuk, a korábbi DIGI esetében a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. lesz a számla kiállítója, de már a One arculatával.

Kivételt a korábbi Vodafone ügyfelei jelentenek, akik januári számláit már a One Magyarország Zrt. küldi. A számlabefizetésre a One üzlethálózata mellett a one.hu weboldalon, a Lapker-hálózat üzleteiben, csoportos befizetéssel vagy korábbi vodafone-os ügyfelek esetén az új One applikációban van lehetőség (iOS, Android).

A szolgáltatók meglévő bankszámlaszámai sem változtak, viszont banki utalás esetén a szolgáltató nevével megegyezően változik a kedvezményezett neve, így a sikeres számlabefizetéshez ezt módosítani kell. A One Magyarország a társaságok egyesüléséig nem biztosít összevont számlákat, így abban az esetben, ha valaki vodafone-os és DIGI-s előfizetéssel is rendelkezik, továbbra is külön számlákat kap majd a szolgáltatóktól – hacsak az ügyfél nem vált önkéntesen a One új csomagjaira.

Az Antenna Hungária mindigTV PRÉMIUM Alap és Családi díjcsomagjait januártól szintén változatlan tartalommal és előfizetési díjon vehetők igénybe. Fontos változás azonban, hogy január 1-jével a mindigTV Prémium márkanév megszűnt, így a továbbiakban a szolgáltatások a One földfelszíni TV néven érhetőek el.

Jön a közös üzlethálózat, egységes lett az ügyfélszolgálat

A One integrált ügyfélkiszolgálást biztosít januártól, azaz minden lakossági és a kisvállalati ügyfél egységesen a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon éri el az ügyfélszolgálatot, és az 1401-es értékesítési vonalon rendelhet új szolgáltatást. A nagyvállalati ügyfelek az 1420-es telefonszámon intézhetik az ügyeiket.

Az ügyfélkiszolgálás mellett a márkaváltással egyidejűleg a korábbi vodafone-os és digis üzlethálózat is átalakul, ezért 2025-től a One üzletekben lehet személyesen ügyeket intézni. Az üzlethálózat átalakítása során néhány üzlet az átalakítási munkák ideje alatt ideiglenesen bezár (addig más üzletekben folytatják az ügyfélkiszolgálást), valamint néhány korábbi DIGI Pont megszűnik, de ezek helyett minden esetben elérhető közelségben lesznek az új One üzletek – ígérik. Az átszervezést követően 98 településen összesen mintegy 135 üzlet lesz. Az üzlethálózat átalakításáról az alábbi oldalon érhetők el bővebb információk.

Új felirat jelent meg a mobilokon

A szolgáltatásokról, valamint a márkaváltásról a one.hu oldalon lehet információkat találni. A My Vodafone app, mint említettük, frissítést követően már One néven érhető el, változatlan tartalommal. A DIGI ügyfélkapu felületen használt felhasználónevek és jelszavak változatlanok maradtak, de az ügyfélkapu már az új oldalon keresztül érhető el. A DIGI Ügyfélkapu is megmaradt, de számlákat az erre dedikált oldalon már most is be lehet fizetni.

A korábbi Vodafone mobilos előfizetőinek fontos változás, hogy a márkaváltás miatt a mobilhálózat neve január 1-jétől automatikusan megváltozott Vodafone HU-ról One-ra, de ez a szolgáltatást nem befolyásolja, továbbá a roaming is változatlan feltételek mellett használható.

A One közleménye végezetül felhívja a figyelmet, hogy a márkaváltás miatt az elkövetkező napokban még előfordulhatnak technikai fennakadások, rendszerlassulások, illetve bejelentkezési nehézségek a digitális felületek használatakor. Ezek jelen sorok írásakor is jelentkeznek, a cég pedig ígéri, hogy dolgoznak a problémák elhárításán – addig az ügyfelek türelmét kérik.

