Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A George applikáció sem működött.","shortLead":"A George applikáció sem működött.","id":"20250102_erste-mobilbank-george-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e.jpg","index":0,"item":"02e9c38f-2114-4228-82e4-ef2635c65d9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_erste-mobilbank-george-hiba","timestamp":"2025. január. 02. 10:15","title":"Eltűntek a számlák az Erste netbankjából – frissítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","shortLead":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","id":"20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc.jpg","index":0,"item":"760245ed-57fe-44da-a4d2-c808ec560520","keywords":null,"link":"/elet/20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. január. 02. 12:17","title":"Szöges kolbásszal próbáltak kutyákat megölni Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tanáronként 200 ezer és legalább 1 millió forint közé tehető az az összeg, amelyet nem kaptak meg a pedagógusok.","shortLead":"Tanáronként 200 ezer és legalább 1 millió forint közé tehető az az összeg, amelyet nem kaptak meg a pedagógusok.","id":"20250102_Sikkasztas-Bekescsabai-Tankerulet-tanarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026.jpg","index":0,"item":"b3296e64-aa08-4972-a5cf-b7b98064b787","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_Sikkasztas-Bekescsabai-Tankerulet-tanarok","timestamp":"2025. január. 02. 15:25","title":"Sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Békéscsabai Tankerületi Központban, több millióval rövidíthették meg a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem indul jól a nap a forint számára.","shortLead":"Nem indul jól a nap a forint számára.","id":"20250103_Ismet-414-felett-az-euro-de-a-dollar-403-forint-felett-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"2ec51eb9-a06b-4f5f-b756-813f66e706c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Ismet-414-felett-az-euro-de-a-dollar-403-forint-felett-jar","timestamp":"2025. január. 03. 09:23","title":"Ismét 414 felett az euró, de a dollár is 403 forint felett jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35516ea-2d88-4e8d-bd93-31c8776c1257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy kórházi dolgozó szerint nem történt több baleset, de a sérülések súlyossága szokatlannak mondható. ","shortLead":"Egy kórházi dolgozó szerint nem történt több baleset, de a sérülések súlyossága szokatlannak mondható. ","id":"20250102_berlin-tuzijatek-szilveszter-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35516ea-2d88-4e8d-bd93-31c8776c1257.jpg","index":0,"item":"7d82217e-79a7-4d4a-bc95-f906678ea8da","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_berlin-tuzijatek-szilveszter-szabalyozas","timestamp":"2025. január. 02. 21:22","title":"Németországban öt ember vesztette életét a tűzijátékok miatt, vannak, akik betiltanák az árusításukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli személlyel megosztani az előfizetést. ","shortLead":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli...","id":"20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734.jpg","index":0,"item":"73753386-372f-4a59-9402-edb68a205cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","timestamp":"2025. január. 03. 12:33","title":"Ennyi volt: a magyarokat is elérte a Disney+ jelszómegosztás-tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","shortLead":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","id":"20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20.jpg","index":0,"item":"59e50c71-babf-46e2-ae5d-305e15e6c857","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","timestamp":"2025. január. 02. 13:00","title":"Kilépett az LMP-ből Kendernay János is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12b3ce-403f-4076-bbdc-ef83f7e9dd02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel 650 forintos dízelárral indul az év. ","shortLead":"Közel 650 forintos dízelárral indul az év. ","id":"20250103_Tovabb-dragul-a-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d12b3ce-403f-4076-bbdc-ef83f7e9dd02.jpg","index":0,"item":"3491f8d1-4d02-4a21-8a72-3c539d3d4269","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Tovabb-dragul-a-tankolas","timestamp":"2025. január. 03. 09:46","title":"Tovább drágul a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]