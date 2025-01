Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini központi pályaudvaron keresztül lép majd be Rómába, ahol már eddig is magas volt a biztonsági készültség.","shortLead":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini...","id":"20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b.jpg","index":0,"item":"1eabc76e-8604-4866-8c6b-97f520b867f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","timestamp":"2025. január. 05. 12:59","title":"Róma belvárosában vörös zónát vezetnek be, ami tiltott terület lesz a veszélyes személyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127881e0-add9-4e3a-ab7f-91ffed8f0c84","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elkövető már korábban is bántalmazott másokat.","shortLead":"Az elkövető már korábban is bántalmazott másokat.","id":"20250104_pozsony-busz-kislany-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127881e0-add9-4e3a-ab7f-91ffed8f0c84.jpg","index":0,"item":"f121e7a3-7cb9-478f-9a1a-15fa69ac4457","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_pozsony-busz-kislany-tamadas","timestamp":"2025. január. 04. 11:15","title":"Ötéves kislányra támadt egy nő egy pozsonyi buszon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bank által küldött sms-ből derült ki egy számlatulajdonos számára, hogy valami nagy gond van a bankkártyájával.","shortLead":"A bank által küldött sms-ből derült ki egy számlatulajdonos számára, hogy valami nagy gond van a bankkártyájával.","id":"20250103_many-kartya-olasz-etterem-fizetes-bankkartya-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9.jpg","index":0,"item":"38f23673-1bba-4239-9fd6-a963ad034cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_many-kartya-olasz-etterem-fizetes-bankkartya-csalas","timestamp":"2025. január. 03. 15:22","title":"Otthon ült Mányban, miközben a kártyájával egy olaszországi étteremben fizettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar gazdaság szorult helyzetben van, a lakosság szenved az inflációtól, és a miniszterelnök épp most lemondott arról, hogy országa kapjon egymilliárd eurót az Európai Uniótól. Válaszul az ellenzék új választásokat követel, továbbá fontos szövetségesek fordíthatnak hátat az országnak. Így összegzi a helyzetet Philipp Fritz, aki Varsóból tudósít Közép- és Kelet-Európáról.","shortLead":"A magyar gazdaság szorult helyzetben van, a lakosság szenved az inflációtól, és a miniszterelnök épp most lemondott...","id":"20250104_Die-Welt-Orban-Magyar-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"f85c7b94-be3d-45e8-8f4d-f8c63eba00df","keywords":null,"link":"/360/20250104_Die-Welt-Orban-Magyar-EU","timestamp":"2025. január. 04. 06:30","title":"Die Welt-értékelés: Ugrott az egymilliárd euró és most esélyt érez Orbán félelmetes ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20940ca4-37c9-41a9-9a71-429069fb6eb4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyártók részéről már adott volt a technológia, mostantól a szabályozás is engedi.","shortLead":"A gyártók részéről már adott volt a technológia, mostantól a szabályozás is engedi.","id":"20250103_Mostantol-legalisan-lehet-LED-izzot-hasznalni-itthon-is-minden-autoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20940ca4-37c9-41a9-9a71-429069fb6eb4.jpg","index":0,"item":"7e47c388-cc86-4800-8976-85086607b253","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Mostantol-legalisan-lehet-LED-izzot-hasznalni-itthon-is-minden-autoban","timestamp":"2025. január. 03. 15:46","title":"Mostantól itthon is legálisan lehet LED-esre cserélni a régebbi autók izzóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8f17b6-17ae-4de7-bfe1-6cbc4b9f5027","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a január 9-ére és 10-ére tervezett bizottsági ülésen elnökölt volna Gdanskban.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a január 9-ére és 10-ére tervezett bizottsági ülésen elnökölt volna Gdanskban.","id":"20250103_tudogyulladas-ursula-von-der-leyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8f17b6-17ae-4de7-bfe1-6cbc4b9f5027.jpg","index":0,"item":"15c52314-8d05-4172-8849-d57344542016","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_tudogyulladas-ursula-von-der-leyen","timestamp":"2025. január. 03. 16:17","title":"Súlyos tüdőgyulladást kapott Ursula von der Leyen, nem megy el a lengyel elnökség nyitóülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adc2766-0829-448d-9062-e35686a3f375","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy teherautó gémje ütközött a hídnak. ","shortLead":"Egy teherautó gémje ütközött a hídnak. ","id":"20250103_Az-M1-es-egyik-hidjanak-hajtott-egy-teherauto-10-kilometeres-sor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9adc2766-0829-448d-9062-e35686a3f375.jpg","index":0,"item":"feba1ad3-bb10-4a95-9be2-2f3d6279e037","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Az-M1-es-egyik-hidjanak-hajtott-egy-teherauto-10-kilometeres-sor","timestamp":"2025. január. 03. 17:08","title":"Az M1-es egyik hídjának hajtott egy teherautó, még mindig 10 kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e63cea-e9c6-4613-b7f0-4183e89ff6d7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A távozó pénzügyminisztert éltető szinte összes példa a 2000-es és a 2010-es évekből származik.","shortLead":"A távozó pénzügyminisztert éltető szinte összes példa a 2000-es és a 2010-es évekből származik.","id":"20250104_iparkamara-hirdetes-varga-mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e63cea-e9c6-4613-b7f0-4183e89ff6d7.jpg","index":0,"item":"30a053cb-4623-4e57-bf77-c789bcc484e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250104_iparkamara-hirdetes-varga-mihaly","timestamp":"2025. január. 04. 09:53","title":"„Köszönjük, miniszter úr!” – az iparkamara fizetett hirdetése mennybe meneszti és dicsfénnyel övezi a távozó Varga Mihályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]