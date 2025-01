Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","shortLead":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","id":"20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b.jpg","index":0,"item":"964ec859-e38e-4de2-a693-8f80c789f887","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","timestamp":"2025. január. 06. 11:23","title":"A norvég miniszterelnök aggódik Elon Musk európai politikai szerepvállalása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","shortLead":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","id":"20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a.jpg","index":0,"item":"d7eb140b-e072-4743-a8b7-540ea5dcf519","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"857 lóerővel és gigantikus 6K kijelzőkkel sokkol a legújabb SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírásokkal trükközhettek.","shortLead":"Az aláírásokkal trükközhettek.","id":"20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b.jpg","index":0,"item":"d0a5a5f1-a851-4c83-af6d-9aba0bfe8010","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","timestamp":"2025. január. 06. 10:32","title":"Átlátszó: Választási csalás miatt emeltek vádat a Fidesz egyik szentesi képviselője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219d6440-032d-4064-b25f-f574e7aed462","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 4,77 méter hosszú Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A 4,77 méter hosszú Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20250106_bearaztak-a-vadonatuj-hatalmas-vw-t-a-7-szemelyes-tayront","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219d6440-032d-4064-b25f-f574e7aed462.jpg","index":0,"item":"71e1239b-f942-4f56-a848-ebb04efa0766","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_bearaztak-a-vadonatuj-hatalmas-vw-t-a-7-szemelyes-tayront","timestamp":"2025. január. 06. 06:41","title":"Beárazták a vadonatúj hatalmas VW-t, a 7 személyes Tayront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem adtak számlát és 1622 liter igazolatlan eredetű alkohol is hevert náluk. ","shortLead":"Nem adtak számlát és 1622 liter igazolatlan eredetű alkohol is hevert náluk. ","id":"20250106_Facebook-NAV-palinka-szeszfozde-lebuktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e.jpg","index":0,"item":"2de7f2a4-33d8-46d3-bfb7-2ade26b1b7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Facebook-NAV-palinka-szeszfozde-lebuktatas","timestamp":"2025. január. 06. 15:16","title":"Illegális szeszfőzdére csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A versenyhivatal állítja, hogy magánéleti szempontokat nem vesznek figyelembe.","shortLead":"A versenyhivatal állítja, hogy magánéleti szempontokat nem vesznek figyelembe.","id":"20250106_gvh-fake-news-meszaros-lorinc-homlok-zsolt-kartell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"06fca60d-3ee5-4d1f-b3d9-bb75a1620564","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_gvh-fake-news-meszaros-lorinc-homlok-zsolt-kartell","timestamp":"2025. január. 06. 08:28","title":"GVH: „Jókora fake news”, hogy ne vizsgálnák Mészáros Lőrinc cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80a435-37bf-4ec6-8fbc-74bf4300d0c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kajmán-szigeteknél, 1054 méteres mélységben sikerült videóra venni annak a cápafajnak az egyedeit, amit eredetileg Japánnál fedeztek fel, és eddig csak a halászok fogásai alapján sikerült megvizsgálni.","shortLead":"A Kajmán-szigeteknél, 1054 méteres mélységben sikerült videóra venni annak a cápafajnak az egyedeit, amit eredetileg...","id":"20250107_capa-tengerbiologia-video-karib-tenger-kajman-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a80a435-37bf-4ec6-8fbc-74bf4300d0c7.jpg","index":0,"item":"2d955a7b-0822-4538-8dd6-c07e716dc3cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_capa-tengerbiologia-video-karib-tenger-kajman-szigetek","timestamp":"2025. január. 07. 12:03","title":"Itt az első videó a cápáról, ami a Karib-tenger mélyén úszkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c697e0cc-094f-44b7-b703-246f5aef36aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt az egy hidrogénhajtású buszt Csepelen és Szigetszentmiklóson használnák.","shortLead":"Azt az egy hidrogénhajtású buszt Csepelen és Szigetszentmiklóson használnák.","id":"20250106_hidrogenbusz-dizelbusz-mav-csepel-szigetszentmiklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c697e0cc-094f-44b7-b703-246f5aef36aa.jpg","index":0,"item":"43bca71c-4b56-4228-b568-05049a0e0fff","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_hidrogenbusz-dizelbusz-mav-csepel-szigetszentmiklos","timestamp":"2025. január. 06. 14:33","title":"1, azaz egy hidrogénhajtású buszt venne a MÁV – 131 dízelbusz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]