[{"available":true,"c_guid":"9abc5b7f-24a8-46b3-9674-63325d02bbc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antony Blinken úgy látja, a tűzszünet tartós békét hozhat.","shortLead":"Antony Blinken úgy látja, a tűzszünet tartós békét hozhat.","id":"20250108_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-targyalas-antony-blinken-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9abc5b7f-24a8-46b3-9674-63325d02bbc9.jpg","index":0,"item":"455ee366-7ecb-4d8b-ae09-6c1fe4a3f332","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-targyalas-antony-blinken-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. január. 08. 19:24","title":"„Nagyon közel” a megállapodás a gázai tűzszünetről az amerikai külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is gondolkoztak az eszköz bevetésén. Bár a NER prominensei egyértelműen Trump mellett tették le a garast, a WSJ szerint több vitás pont volt a két ország közt, amelyek aligha oldódtak meg mára.","shortLead":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is...","id":"20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5.jpg","index":0,"item":"5e1c8e95-077f-4421-850f-7bdceefeefb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:59","title":"Az előző Trump-adminisztráció idején is tervben voltak a Rogán elleni szankciók, sőt Mészáros és Tiborcz neve is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8835af6-9645-4384-912e-02c1cc016bb5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A következő amerikai elnök már a hivatalba lépése előtt elárulja, miként akarja felforgatni a világot. Nyomást fejti ki, hogy behódoljanak neki, kényszerít, nagyzási mániába esik. Ez az ember veszélyesebb, mint idáig bármikor – mutat rá Stefan Kornelius, a politikai rovat vezetője.","shortLead":"A következő amerikai elnök már a hivatalba lépése előtt elárulja, miként akarja felforgatni a világot. Nyomást fejti...","id":"20250109_suddeutsche-zeitung-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8835af6-9645-4384-912e-02c1cc016bb5.jpg","index":0,"item":"b335afe3-b397-4a39-ab26-ca62b63f0483","keywords":null,"link":"/360/20250109_suddeutsche-zeitung-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. január. 09. 15:32","title":"Süddeutsche Zeitung: Donald Trump őrületében van rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Semmi sem az, aminek látszik. ","shortLead":"Semmi sem az, aminek látszik. ","id":"20250109_Megmagyarazta-Lazar-tarcaja-az-idoutazast-a-kinai-hatteru-magyar-legitarsasag-hatosagi-engedelyenel-hungary-airlines-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"c964373f-6ccd-4499-88ce-17489ba96071","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Megmagyarazta-Lazar-tarcaja-az-idoutazast-a-kinai-hatteru-magyar-legitarsasag-hatosagi-engedelyenel-hungary-airlines-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 18:47","title":"Megmagyarázta Lázár tárcája az “időutazást” a kínai hátterű magyar légitársaság hatósági engedélyénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4031dbc-f35d-4916-8d3d-c086c99642cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”.","shortLead":"A politikus szerint a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”.","id":"20250109_Vitezy-David-reakcio-Lazar-Janos-vasutfejlesztes-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4031dbc-f35d-4916-8d3d-c086c99642cc.jpg","index":0,"item":"0275417b-2c35-4777-93e1-d9e935e60e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Vitezy-David-reakcio-Lazar-Janos-vasutfejlesztes-MAV","timestamp":"2025. január. 09. 08:05","title":"„Naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen” – Vitézy Dávid reagált Lázár János vasútfejlesztési ötleteire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 09. 16:15","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","shortLead":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","id":"20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d.jpg","index":0,"item":"243aaba4-df64-4b79-9119-cbe9db53412d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","timestamp":"2025. január. 08. 17:03","title":"Összefogott a Google és a MediaTek, és ami ebből kisülhet, annak sokan fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]