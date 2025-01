Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5cbcf8bb-06a0-44ee-aa0a-d542d9ae5cb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pókoktól lesték el kínai kutatók azt a technikát, amellyel kötszerekhez használható innovatív anyagot készítettek, kombinálva az erőt a gyógyító hatással.","shortLead":"A pókoktól lesték el kínai kutatók azt a technikát, amellyel kötszerekhez használható innovatív anyagot készítettek...","id":"20250107_hvg-mesterseges-pokselyem-gyogyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbcf8bb-06a0-44ee-aa0a-d542d9ae5cb8.jpg","index":0,"item":"f10fd4cb-be04-4dd4-bc47-42542b49b683","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-mesterseges-pokselyem-gyogyitas","timestamp":"2025. január. 07. 16:00","title":"A pókselyem erős és gyógyít – most már laborban is létre tudják hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai nagykövetnek.","shortLead":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai...","id":"20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55.jpg","index":0,"item":"2bddd8f7-7b63-4095-aa2a-bd03e0970686","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:22","title":"Karácsony Gergely egy drMáriás-képpel búcsúzott David Pressmantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Errol Musk arról beszélt, hogy a családjuk kötődik az angol városhoz, a fia nagyanyja Liverpoolban született.","shortLead":"Errol Musk arról beszélt, hogy a családjuk kötődik az angol városhoz, a fia nagyanyja Liverpoolban született.","id":"20250107_elon-musk-liverpool-fc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb.jpg","index":0,"item":"9c7bf93c-769a-4927-9578-ded3bd9dcbd5","keywords":null,"link":"/sport/20250107_elon-musk-liverpool-fc","timestamp":"2025. január. 07. 16:54","title":"Elon Musk apja szerint a fia megvenné a Liverpool FC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f02aa2-4c69-4230-9801-1737c38f315a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Khalaf Al-Habtoor dubaji üzletember felmondta a vezetői szerződést az üzemeltető Marriott-tal, az épület homlokzatáról már le is került a felirat.","shortLead":"Khalaf Al-Habtoor dubaji üzletember felmondta a vezetői szerződést az üzemeltető Marriott-tal, az épület homlokzatáról...","id":"20250109_Nevet-valthat-a-budapesti-Ritz-Carlton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5f02aa2-4c69-4230-9801-1737c38f315a.jpg","index":0,"item":"49297592-cf41-4b05-80a1-df70c6a6f611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Nevet-valthat-a-budapesti-Ritz-Carlton","timestamp":"2025. január. 09. 14:26","title":"Nevet válthat a budapesti Ritz-Carlton, Al Habtoor Palace lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd2c67-1a64-4b42-9512-c01ef0f666ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A LiberLive C1 néven fejlesztette ki a húr nélküli gitárját, ami nagyban emlékezteti az embert a Guitar Hero kontrollerére, csak annál sokkal jobb hangzást ad.","shortLead":"A LiberLive C1 néven fejlesztette ki a húr nélküli gitárját, ami nagyban emlékezteti az embert a Guitar Hero...","id":"20250107_liberlive-c1-hurok-nelkuli-gitar-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89bd2c67-1a64-4b42-9512-c01ef0f666ab.jpg","index":0,"item":"143008a1-c9ca-4db7-b420-bcf36484910f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_liberlive-c1-hurok-nelkuli-gitar-ces-2025","timestamp":"2025. január. 07. 19:03","title":"Elkészült a világ első, húrok nélküli gitárja, bárki megtanulhat játszani rajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint egy megújult szoftvert és sok mást is.","shortLead":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint...","id":"20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b.jpg","index":0,"item":"88d65ece-1749-43af-86d6-e239fffc13fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 08. 10:03","title":"Szédületes új kézikonzolt mutatott be a Lenovo – de már a következő nagy dobásukról is elárultak néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","shortLead":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","id":"20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9.jpg","index":0,"item":"f092d420-b809-47ac-9f73-6219a862bc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","timestamp":"2025. január. 08. 07:59","title":"Íme az első debreceni BMW jövőbe mutató műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minimálisan erősödött hétfő este óta a forint, de nincs ok nagy örömre, ez csak azt jelenti, hogy most épp nem a kétéves mélypontján áll.","shortLead":"Minimálisan erősödött hétfő este óta a forint, de nincs ok nagy örömre, ez csak azt jelenti, hogy most épp nem...","id":"20250107_forint-euro-arfolyam-melypont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"ef7d272a-f9da-4540-89f3-8924335192f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_forint-euro-arfolyam-melypont","timestamp":"2025. január. 07. 15:21","title":"Kétéves mélypont közelében, 415-nél ingadozik a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]