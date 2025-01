Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8.jpg","index":0,"item":"1c4f7295-0888-4e13-b4bd-0b60becf6718","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 12. 15:45","title":"Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán nagyszerű viszonyt ápolt Trumppal, és Putyinnal is jó kapcsolatban van –érvelt Vlagyimir Dzsabarov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának első elnökhelyettese Budapest mellett.","shortLead":"Orbán nagyszerű viszonyt ápolt Trumppal, és Putyinnal is jó kapcsolatban van –érvelt Vlagyimir Dzsabarov, az orosz...","id":"20250111_trump-putyin-talalkozo-budapest-mint-helyszin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"a604f31b-ea38-45e7-a09c-7f6fbef50d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_trump-putyin-talalkozo-budapest-mint-helyszin-ebx","timestamp":"2025. január. 11. 14:06","title":"Budapest lehetne a Trump–Putyin-találkozó helyszíne egy orosz tisztviselő szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d83e36-286e-47cb-bea4-41c70eb6a978","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 77 éves Strasser Tibor csütörtök este hunyt el. ","shortLead":"A 77 éves Strasser Tibor csütörtök este hunyt el. ","id":"20250111_Strasser-tibor-ugyved-elhunyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0d83e36-286e-47cb-bea4-41c70eb6a978.jpg","index":0,"item":"be9e107d-ead3-435d-9f37-6219b301ef11","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Strasser-tibor-ugyved-elhunyt","timestamp":"2025. január. 11. 09:51","title":"Váratlanul meghalt az ismert ügyvéd, Strasser Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymás után két nap rekordja is megdőlt, ahogy megérkezett a viharos szél a fővárosba.","shortLead":"Egymás után két nap rekordja is megdőlt, ahogy megérkezett a viharos szél a fővárosba.","id":"20250111_Szelrekordot-mertek-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30.jpg","index":0,"item":"e934c833-ac33-480a-b641-9f2fcb687cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Szelrekordot-mertek-Budapesten","timestamp":"2025. január. 11. 15:42","title":"Szélrekordot mértek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit csak pépes étellel etethettek volna, ehelyett ebédre csirkés pulykaragut kapott, aztán megfulladt. Az ügyben most született ítélet.","shortLead":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit...","id":"20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"96db1775-e32c-4b0a-b569-8d6cbac63d31","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","timestamp":"2025. január. 12. 16:02","title":"Elítélték a Tolna megyei kórház orvosát, ahol megfulladt egy Down-szindrómás beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01491bf7-0ea8-40fd-993e-34846ad7ccf0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez már a harmadik halálos közúti baleset volt pénteken.","shortLead":"Ez már a harmadik halálos közúti baleset volt pénteken.","id":"20250110_nyiregyhaza-karambol-baleset-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01491bf7-0ea8-40fd-993e-34846ad7ccf0.jpg","index":0,"item":"336f3604-541a-43ec-9a9a-fc2a7591ad49","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_nyiregyhaza-karambol-baleset-rendorseg","timestamp":"2025. január. 10. 19:56","title":"Két autó karambolozott, ketten meghaltak Nyíregyháza közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361a9f86-789a-46d0-b34f-6914b83b376f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Óvodába siettek Bag határában, a buszmegállóhoz akartak átszaladni.","shortLead":"Óvodába siettek Bag határában, a buszmegállóhoz akartak átszaladni.","id":"20250111_anya-lanya-halalos-baleset-gazolas-bag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361a9f86-789a-46d0-b34f-6914b83b376f.jpg","index":0,"item":"d719f0b2-0dae-4451-8c7b-8782b38de671","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_anya-lanya-halalos-baleset-gazolas-bag-karpatalja","timestamp":"2025. január. 11. 21:13","title":"Anyát és 3 éves lányát gázolták halálra Bagnál – új részletek derültek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","shortLead":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","id":"20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb.jpg","index":0,"item":"6d89174a-1931-4a07-8eb1-33d6663e1a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","timestamp":"2025. január. 12. 10:23","title":"Rózsaszín ragaccsal próbálják megfékezni a Los Angeles-i lángokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]