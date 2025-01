Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0d83e36-286e-47cb-bea4-41c70eb6a978","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 77 éves Strasser Tibor csütörtök este hunyt el. ","shortLead":"A 77 éves Strasser Tibor csütörtök este hunyt el. ","id":"20250111_Strasser-tibor-ugyved-elhunyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0d83e36-286e-47cb-bea4-41c70eb6a978.jpg","index":0,"item":"be9e107d-ead3-435d-9f37-6219b301ef11","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Strasser-tibor-ugyved-elhunyt","timestamp":"2025. január. 11. 09:51","title":"Váratlanul meghalt az ismert ügyvéd, Strasser Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2259931-6529-4495-8697-80f9b8475011","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A magyarok nélkül indult a lengyel EU-elnökség, válaszul arra, hogy Orbán Viktor a két ország kapcsolatának helyreállítása helyett az árkok mélyítésén dolgozik. ","shortLead":"A magyarok nélkül indult a lengyel EU-elnökség, válaszul arra, hogy Orbán Viktor a két ország kapcsolatának...","id":"20250110_hvg-lengyelorszag-magyarorszag-orban-tusk-kaczynski-trump-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2259931-6529-4495-8697-80f9b8475011.jpg","index":0,"item":"11de81e4-7a3e-42c4-89e1-28684fd2c189","keywords":null,"link":"/360/20250110_hvg-lengyelorszag-magyarorszag-orban-tusk-kaczynski-trump-putyin","timestamp":"2025. január. 10. 16:00","title":"Dupla vagy semmit játszik Orbán a lengyelekkel, pedig érdeke lenne a jó viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cde0d8-6759-495f-a970-f60fdc9810f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elemzők 8 és 20 milliárd dollár közé teszik csak a biztosított károk mértékét, nagyot drágulhat a majd biztosítási díj is emiatt. A teljes kárösszeg bőven meghaladhatja az 50 milliárd dollárt.","shortLead":"Elemzők 8 és 20 milliárd dollár közé teszik csak a biztosított károk mértékét, nagyot drágulhat a majd biztosítási díj...","id":"20250110_kalifornia-tuzvesz-los-angeles-pacific-palisades-katasztrofa-biztositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05cde0d8-6759-495f-a970-f60fdc9810f4.jpg","index":0,"item":"5129acf5-c2d5-4f5e-8fb4-e39a150460d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_kalifornia-tuzvesz-los-angeles-pacific-palisades-katasztrofa-biztositas","timestamp":"2025. január. 10. 14:56","title":"Dollármilliárdokat csengethetnek ki a biztosítók a Los Angeles-i tűzvészben porrá égett otthonok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta szegényebb részein már most sokan azt érzik, hogy a hatóságok, az állam és a biztosítók is teljesen elhanyagolják őket.","shortLead":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta...","id":"20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"ff5b1f5d-d035-4ca9-9fee-bcb875704b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 11. 21:42","title":"A kaliforniai tűz szegényebb áldozatai attól félnek, csak a gazdagokat fogják menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8312262e-3b2c-4fb6-a4c7-37f33e0366e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elég lesz egy elektronikus utazási engedélyt (ESTA) beszerezniük.","shortLead":"Elég lesz egy elektronikus utazási engedélyt (ESTA) beszerezniük.","id":"20250110_egyesult-allamok-vizummentesseg-esta-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8312262e-3b2c-4fb6-a4c7-37f33e0366e1.jpg","index":0,"item":"595990ff-9fc5-4192-8c64-056145a64494","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_egyesult-allamok-vizummentesseg-esta-romania","timestamp":"2025. január. 10. 19:07","title":"Áprilistól a román állampolgároknak sem kell vízum az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b421aca-1eae-4534-919f-237ed5319937","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hiába akart a Greenpeace ügyfélként csatlakozni a nyékpusztai gázkitermelés hatásvizsgálati eljárásába, a kormányhivatal visszadobta a kérelmüket. A környezetvédelmi szervezet szerint sérültek az alkotmányos jogaik, de a döntés súlyos precedens lehet minden hasonló ügyben és civil szervezet esetében is, így fellebbeznek.","shortLead":"Hiába akart a Greenpeace ügyfélként csatlakozni a nyékpusztai gázkitermelés hatásvizsgálati eljárásába...","id":"20250110_greenpeace-nyekpusztai-gazmezo-corvinus-projekt-mvm-frakkolas-retegrepeszteses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b421aca-1eae-4534-919f-237ed5319937.jpg","index":0,"item":"9d1fa638-a514-4cb6-9f68-9f1b08dfea97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_greenpeace-nyekpusztai-gazmezo-corvinus-projekt-mvm-frakkolas-retegrepeszteses","timestamp":"2025. január. 10. 14:04","title":"Becsapnák az ajtót a Greenpeace előtt a sarkadi gázmezőn, de beteszik a sarkukat a résbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76360498-2efb-4d66-886c-7b1ff0f09bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Maduro a harmadik elnöki ciklusát kezdte meg a dél-amerikai országban.","shortLead":"Maduro a harmadik elnöki ciklusát kezdte meg a dél-amerikai országban.","id":"20250110_venezuela-nicolas-maduro-beiktatas-egyesult-allamok-dijkituzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76360498-2efb-4d66-886c-7b1ff0f09bce.jpg","index":0,"item":"a170e83c-d384-4f66-8909-b3f40020cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_venezuela-nicolas-maduro-beiktatas-egyesult-allamok-dijkituzes","timestamp":"2025. január. 10. 20:11","title":"Az USA 25 millió dolláros díjat tűzött ki Nicolás Maduro venezuelai elnök fejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5513f9de-6c69-430f-9223-f7277d8fe100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel meteorológusok nevezték el Charlynak az északról támadó ciklont, míg a Felix Olaszország fölött örvénylik.","shortLead":"Lengyel meteorológusok nevezték el Charlynak az északról támadó ciklont, míg a Felix Olaszország fölött örvénylik.","id":"20250111_ciklonok-Magyarorszag-idojaras-Charly-Felix-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5513f9de-6c69-430f-9223-f7277d8fe100.jpg","index":0,"item":"071b0dce-8509-4a13-aa38-d8e6376b55b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_ciklonok-Magyarorszag-idojaras-Charly-Felix-terkep","timestamp":"2025. január. 11. 16:41","title":"Ciklonok szorongatják Magyarországot, Charly és Felix közé ékelődtünk – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]