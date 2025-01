Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi Hazánk.","shortLead":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi...","id":"20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162.jpg","index":0,"item":"6de0792e-8bf0-4e91-bb48-e7b639b37fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","timestamp":"2025. január. 12. 20:01","title":"Bejött a papírforma: a Fidesz jelöltje nyerte a tolnai időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84296827-7075-4ba5-971f-933428af59bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vereséget szenvedett akkor a Fidesz, Orbán fejében a Híradó egykori főszerkesztője szerint megfordult, hogy ki kellene szállnia.","shortLead":"Súlyos vereséget szenvedett akkor a Fidesz, Orbán fejében a Híradó egykori főszerkesztője szerint megfordult, hogy ki...","id":"20250113_betlen-janos-orban-viktor-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84296827-7075-4ba5-971f-933428af59bb.jpg","index":0,"item":"3e461c14-7581-4e4a-b2c3-6d9ec64bac08","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_betlen-janos-orban-viktor-visszavonulas","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Betlen János: Orbán Viktor 1994-ben gondolkodott azon, hogy elhagyja a politikai pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ingyenes európai vonatbérleteket az Erasmus+ keretein belül finanszírozzák, azonban közvetlenül a diákokkal köt szerződést az EU, kihagyva például a modellváltott egyetemek kuratóriumait. Ennek köszönhetően a magyar diákok teljeskörűen részt vehetnek a programban.","shortLead":"Az ingyenes európai vonatbérleteket az Erasmus+ keretein belül finanszírozzák, azonban közvetlenül a diákokkal köt...","id":"20250113_erasmus_discovereu_interrail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5.jpg","index":0,"item":"16c3e0c9-9cc4-4423-8802-99e19118664b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250113_erasmus_discovereu_interrail","timestamp":"2025. január. 13. 15:49","title":"Hiába Erasmus-pénz, használhatják a magyar diákok az ingyenes vonatbérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár közülük a legtöbben úgy vélik, az amerikaiak politikai bosszúja áll a háttérben.","shortLead":"Bár közülük a legtöbben úgy vélik, az amerikaiak politikai bosszúja áll a háttérben.","id":"20250113_rogan-antal-amerikai-szankciok-euronews-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"049b24e6-5156-49be-9773-92357b7b4d15","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_rogan-antal-amerikai-szankciok-euronews-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. január. 13. 16:05","title":"Euronews-felmérés: A fideszesek többsége szerint is árt Magyarországnak Rogán Antal szankciós botránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.","shortLead":"A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.","id":"20250113_szeged-emberoles-kiserlete-vad-serelemdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110.jpg","index":0,"item":"099eee54-8973-442f-b13f-5915cc0c60ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szeged-emberoles-kiserlete-vad-serelemdij","timestamp":"2025. január. 13. 15:20","title":"Tízmilliós sérelemdíjat fizetett egy férfi egy nőnek, akit félholtra vert Szeged belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","shortLead":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","id":"20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080.jpg","index":0,"item":"0dda961e-953e-4322-99c9-ca0a39ddee81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","timestamp":"2025. január. 13. 17:52","title":"3800 ludat kellett megölni Hajdú-Biharban, mert kitört a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5aa373-4287-4454-bc3f-ea824b544cf1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Garázdaság és kábítószer birtoklásának vétsége gyanújával hallgatták ki a DK józsefvárosi elnökét, Abd El Rahim Alit, aki kedd hajnalban egy budapesti lakóházban randalírozott ittasan. Kovács András Pétert oly nagyon megihlette a történet, hogy egyenesen rímekbe szedte a megtévedt politikus mozgalmas és akciódús históriáját. ","shortLead":"Garázdaság és kábítószer birtoklásának vétsége gyanújával hallgatták ki a DK józsefvárosi elnökét, Abd El Rahim Alit...","id":"20250111_duma-aktual-ali-rendorok-jozsefvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5aa373-4287-4454-bc3f-ea824b544cf1.jpg","index":0,"item":"869be1ca-115c-4708-93a2-47d470953ecc","keywords":null,"link":"/360/20250111_duma-aktual-ali-rendorok-jozsefvaros","timestamp":"2025. január. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: KAP versben mondja el a lekapcsolt józsefvárosi DK-s krimibe illő történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","shortLead":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","id":"20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"d1647832-576c-4f28-8d5b-a9e6aeff8f81","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","timestamp":"2025. január. 13. 07:49","title":"Már 24 halálos áldozata van a Los Angeles-i tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]