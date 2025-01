Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","shortLead":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","id":"20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"87c3da5f-625f-406d-bc4e-4fc7cfc3de65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","timestamp":"2025. január. 13. 08:36","title":"NAV: Több mint 16 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak egy férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d45d8-8019-405e-af4b-b37d361e720c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tüdőgyulladásban szenved Frédéric von Anhalt.","shortLead":"Súlyos tüdőgyulladásban szenved Frédéric von Anhalt.","id":"20250113_frederic-von-anhalt-gabor-zsazsa-ozvegye-eletveszelyes-allapotban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111d45d8-8019-405e-af4b-b37d361e720c.jpg","index":0,"item":"05be60b3-87c7-433a-a998-794d0b08fdbd","keywords":null,"link":"/elet/20250113_frederic-von-anhalt-gabor-zsazsa-ozvegye-eletveszelyes-allapotban","timestamp":"2025. január. 13. 09:52","title":"Életveszélyes állapotban van Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e335c32-c5c2-4c0d-b7ea-16dd1918e38b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyelország válaszlépéseket fontolgat Marcin Romanowski befogadása után.","shortLead":"Lengyelország válaszlépéseket fontolgat Marcin Romanowski befogadása után.","id":"20250113_varso-ijgyarto-istvan-diplomaciai-bojkott-kiutasitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e335c32-c5c2-4c0d-b7ea-16dd1918e38b.jpg","index":0,"item":"a461c3db-208f-4ecd-9a31-b8fa2c9b1c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_varso-ijgyarto-istvan-diplomaciai-bojkott-kiutasitas-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 12:49","title":"Diplomáciai bojkott alá vették a magyar nagykövetet Varsóban, a kiutasítása is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű lítium rejtőzik.","shortLead":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű...","id":"20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"b3e462fa-3072-4bd3-86cb-abcd4529cd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","timestamp":"2025. január. 13. 10:03","title":"Annyi lítiumot találtak Kínában, amihez foghatót nagyon ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ingyenes európai vonatbérleteket az Erasmus+ keretein belül finanszírozzák, azonban közvetlenül a diákokkal köt szerződést az EU, kihagyva például a modellváltott egyetemek kuratóriumait. Ennek köszönhetően a magyar diákok teljeskörűen részt vehetnek a programban.","shortLead":"Az ingyenes európai vonatbérleteket az Erasmus+ keretein belül finanszírozzák, azonban közvetlenül a diákokkal köt...","id":"20250113_erasmus_discovereu_interrail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5.jpg","index":0,"item":"16c3e0c9-9cc4-4423-8802-99e19118664b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250113_erasmus_discovereu_interrail","timestamp":"2025. január. 13. 15:49","title":"Hiába Erasmus-pénz, használhatják a magyar diákok az ingyenes vonatbérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d4f567-5941-4152-b213-965e297d6733","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemcsak reggel, hanem nap közben is számíthatunk mínuszokra, valamint kisebb havazásra, havas esőre. ","shortLead":"Nemcsak reggel, hanem nap közben is számíthatunk mínuszokra, valamint kisebb havazásra, havas esőre. ","id":"20250112_Idojaras-napsutes-borult-kodos-ido-hideg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34d4f567-5941-4152-b213-965e297d6733.jpg","index":0,"item":"bafe1cb0-b927-440a-af11-cc13f8646397","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Idojaras-napsutes-borult-kodos-ido-hideg","timestamp":"2025. január. 12. 15:30","title":"Napsütés után borult, ködös idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbf7177-b7b7-49d7-91ba-e517c906ca50","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Teherán pár napja engedett szabadon egy olasz újságírót.","shortLead":"Teherán pár napja engedett szabadon egy olasz újságírót.","id":"20250112_Elengedtek-az-olaszok-egy-irani-uzletembert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbf7177-b7b7-49d7-91ba-e517c906ca50.jpg","index":0,"item":"66fd2b26-13a1-4d8b-8076-a67c8adfcc7c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Elengedtek-az-olaszok-egy-irani-uzletembert","timestamp":"2025. január. 12. 21:12","title":"Elengedtek az olaszok egy iráni üzletembert, akit az amerikaiak akartak bíróság elé állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c.jpg","index":0,"item":"7ee9674c-597b-4553-b1cc-ae52e001ded8","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","timestamp":"2025. január. 13. 17:25","title":"Magyar Péter megszavaztatja, hogy maradjon-e képviselő az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]