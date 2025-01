Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A magyar piac nem teljesített rosszul. Az EU-ban nőtt az eladott új autók száma tavaly

Románia teljes Schengen-csatlakozása után már nincs szükség ott a munkájukra, azonban új feladatot sem kaptak még.

Nem tudni, hova vezénylik azokat a rendőröket, akik eddig a román–magyar határon teljesítettek szolgálatot

Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is kürtöli – írja az amerikai hírmagazin Trump-fogadó különszámában Fred Kaplan.

Slate-elemzés: Trump alapvetően félreérti Putyint és a többi zsarnokot, és azok ezzel nagyon is tisztában vannak Az elkövetkező időszakban kell ugyanis eldönteni, milyen gimnáziumokba adjuk be a jelentkezést. Hogy gördülékenyebb legyen a folyamat, hasznos tudnivalókat szedtünk össze a leendő gimnazistáknak a legjobb alapítványi és egyházi iskoláktól kezdve a gimnáziumigazgatók jótanácsain át.

Kozepiskolai-felveteli-rangsor-oktatas-iskola-ebx Milyen középiskolát válasszunk, és hol vannak a legjobb gimnáziumok?

Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszereknek, mint amilyen például az Ozempic is. Ezek között pozitívakat és negatívakat is találni.

Kiderült, milyen mellékhatásai vannak a mostanában mindenkit lefogyasztó csodainjekciónak

Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták, hogy az őslény nem ahhoz a fajhoz tartozik, amihez addig besorolták.

Lebombázták a II. világháborúban, így aztán csak most, 111 éves fotókon találtak egy új dinoszauruszt

Erre a magyar tízes listára 200 millió forintos ár alatt nem is lehet bekerülni. ","shortLead":"Erre a magyar tízes listára 200 millió forintos ár alatt nem is lehet bekerülni. 900 milliós Bugatti volt 2024 legdrágább használt autója itthon, de a toplista fele a Ferrariké

Egy híres videojáték-szereplőt és egy hamburgertolvajt véltek felismerni a First Lady-ben. Jimmy Kimmel, Colbert, Fallon és Jon Stewart is szájára vette Melania Trump beiktatási kalapját