[{"available":true,"c_guid":"0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották az európai piacra. Csak azokat a dolgozókat nem küldik el, akik majd leszerelik a gyártósorokat.","shortLead":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották...","id":"20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272.jpg","index":0,"item":"ce1dd8f6-15ff-448b-a146-780437e959c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:42","title":"Bezárja romániai hűtőgépgyárát a Haier, több mint 500 embert eresztenek szélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának mozdulatait. ","shortLead":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának...","id":"20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"7a0012e1-208f-4029-a9ea-92e123578e97","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","timestamp":"2025. január. 21. 10:13","title":"Elon Musk többször is náci karlendítésre hasonlító mozdulatokat tett a színpadon Donald Trump beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor kerülhet.","shortLead":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor...","id":"20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e.jpg","index":0,"item":"c71ee732-d12a-48ee-864b-2af35a5fb715","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Adatközpontokat telepítenek a Holdra, februárban indulhat az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","id":"20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd.jpg","index":0,"item":"34f85d86-fa06-4449-8e4d-18a89004cd44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","timestamp":"2025. január. 21. 09:27","title":"Majd 1,7 milliárd forinttal tolta meg a kormány a rovarfehérje-gyártást, még úgy is, hogy „a magyarok elsöprő többsége nem kér a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","shortLead":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","id":"20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f.jpg","index":0,"item":"3cf9329f-995c-40e4-a6d2-c5328f0ccc89","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. január. 22. 21:20","title":"Őrizetbe vették a tulajdonosát annak a törökországi szállodának, amelyik 79 ember halálát okozva leégett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","shortLead":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","id":"20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899.jpg","index":0,"item":"78482728-799a-43cf-bb5d-f8c534a987cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","timestamp":"2025. január. 23. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez közeledve elhangzanak a légiutas-kísérőktől vagy az előre rögzített felvételekről. Így eszünkbe sem jut megkérdőjelezni az előírásokat, de mégis miért olyan fontos, hogy felhúzzuk a napellenzőt fel- és leszálláskor? És miért kapcsolják ki még a világítást is? Utánajártunk.","shortLead":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez...","id":"20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf.jpg","index":0,"item":"86a2204e-b012-40c4-9606-513fbffc08f4","keywords":null,"link":"/elet/20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","timestamp":"2025. január. 23. 06:33","title":"Miért kapcsolják le a repülőgépen a villanyt leszálláskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550388aa-9a18-4039-81dd-4e805806b9c6","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tereltek és tagadtak az Európai Parlamentben a Fidesz képviselői azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok megfigyelték az uniós nyomozókat, akik a miniszterelnök veje után vizsgálódtak az Elios-ügyben.","shortLead":"Tereltek és tagadtak az Európai Parlamentben a Fidesz képviselői azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok...","id":"20250121_elios_tiborcz_europai-parlament_korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550388aa-9a18-4039-81dd-4e805806b9c6.jpg","index":0,"item":"6f577610-ecb4-4f8d-9d0d-328e53a156d2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250121_elios_tiborcz_europai-parlament_korrupcio-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 21:53","title":"Még mindig hosszú árnyékot vet az EU-ban az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]