[{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik amerikai áldozat szerint a támadók célja a megfélemlítés: így akarják elriasztani őket attól, hogy nagy olajcégeket vonjanak felelősségre a klímaváltozással kapcsolatos, évtizedek óta tartó megtévesztés miatt.","shortLead":"Az egyik amerikai áldozat szerint a támadók célja a megfélemlítés: így akarják elriasztani őket attól, hogy nagy...","id":"20250124_Az-ExxonMobil-olajipari-oriasvallalat-egy-lobbicegen-keresztul-rendelhett-meg-hackertamadast-klimaaktivistak-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"ce4ae3a4-6be1-4812-9801-e76e333abc73","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_Az-ExxonMobil-olajipari-oriasvallalat-egy-lobbicegen-keresztul-rendelhett-meg-hackertamadast-klimaaktivistak-ellen","timestamp":"2025. január. 24. 20:37","title":"Az ExxonMobil olajipari óriásvállalat egy lobbicégen keresztül rendelhetett meg hackertámadást klímaaktivisták ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, mert Magyarország nem adta a beleegyezését. Hétfőre napolták az ügyet, emiatt nő a feszültség Brüsszelben.","shortLead":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról...","id":"20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"476b8f33-766e-4265-bd6b-2f2b98a4d12e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 17:05","title":"Magyarország blokkol, ezért nincs döntés a szankciók meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a 11. percben szerzett vezetést a Liverpoolnak az Ipswich Town ellen, a magyar játékos egy szép lövőcsel után, húsz méterről talált a kapuba.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a 11. percben szerzett vezetést a Liverpoolnak az Ipswich Town ellen, a magyar játékos egy szép...","id":"20250125_szoboszlai-gol-ipswich-town-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"d04c1a75-388c-4939-b3d4-a99a8364ee11","keywords":null,"link":"/sport/20250125_szoboszlai-gol-ipswich-town-video","timestamp":"2025. január. 25. 16:49","title":"Szoboszlai szép gólt lőtt a Liverpool bajnokiján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint nincsenek meg a szabadlábra helyezés feltételei.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint nincsenek meg a szabadlábra helyezés feltételei.","id":"20250124_battai-rem-borton-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c.jpg","index":0,"item":"4779adc3-69fb-47f8-83d2-1af78d3c485f","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_battai-rem-borton-birosag","timestamp":"2025. január. 24. 16:43","title":"Börtönben marad a battai rém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","id":"20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904.jpg","index":0,"item":"f673954a-b84f-4007-9691-eed06469c203","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 10:16","title":"Halálos fenyegetést kapott Magyar Péter: „Hamarosan elkapnak és elvisznek egy elhagyott helyre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és egy tüdődaganatos beteggel együtt várta, hogy sorra kerüljön. Az orvosok tévedésből a másik betegnek szánt beavatkozást végezték el rajta – számolt be az esetről az RTL Híradó.","shortLead":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és...","id":"20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"0c90ecae-42f8-4a9b-936a-1983003fce33","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","timestamp":"2025. január. 26. 09:37","title":"Érfestés helyett tévedésből egy tüdődaganatos beteg kezelését kapta meg egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott veszélyben, voltak, akik értetlenkedtek is, hogy mi ez a nagy felhajtás. Csakhogy sok diákkal egyáltalán nem közölték a tanárok, hogy a fenyegetés komolytalan, emiatt sokan kifejezetten aggódtak, és sok diák sírva reagálta le az első sokkot. ","shortLead":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott...","id":"20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0.jpg","index":0,"item":"602ca98c-a015-4564-8302-8913ef676d4b","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:01","title":"Lehet, hogy senki nem volt veszélyben, de ezt nem így érezték a kisiskolások, akik még sosem hallottak bombariadóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a kormány rákosrendezői álmaiban nem szerepelnek 500 méteres felhőkarcolók, de a terület adásvételi szerződése azért rögzíti, hogy akár ekkora torony is épülhet a helyszínen. Egy fél kilométer magas toronyház komoly kihívások elé állítaná a Ferihegyre érkező repülőgépek pilótáit. Megnéztük, hogyan érintenék a légi közlekedést az esetleges toronyházak és lehetünk-e uniós rekorderek úgy is, hogy nem nehezítjük meg a saját dolgunkat.","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány rákosrendezői álmaiban nem szerepelnek 500 méteres felhőkarcolók, de a terület adásvételi...","id":"20250124_Mini-Dubaj-felhokarcolok-repules-pilotak-Ferihegy-legi-kozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"28162ef3-e9e8-4734-9fe7-e8f9510d2650","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Mini-Dubaj-felhokarcolok-repules-pilotak-Ferihegy-legi-kozlekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 20:06","title":"Zavarhatják-e a budapesti repülőforgalmat a Mini-Dubajba tervezett felhőkarcolók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]