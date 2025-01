Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25ac011e-cf45-4e45-aeb7-e77c81b726fa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök munkájának köszönhetően született meg a Black Panther 2.0 nevű robotkutya, ami speciális kialakításának köszönhetően minden eddigi négylábú robotnál gyorsabban tud futni.","shortLead":"Kínai mérnökök munkájának köszönhetően született meg a Black Panther 2.0 nevű robotkutya, ami speciális kialakításának...","id":"20250126_kina-robotkutya-black-panther-2-vilagrekord-gyorsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ac011e-cf45-4e45-aeb7-e77c81b726fa.jpg","index":0,"item":"5876072b-09fc-4482-ab66-dd2d57f3efae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_kina-robotkutya-black-panther-2-vilagrekord-gyorsasag","timestamp":"2025. január. 26. 16:03","title":"Világcsúcsot futott egy kínai kutyarobot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","shortLead":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","id":"20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926.jpg","index":0,"item":"61837e6f-3676-42ac-813a-9362e40a8046","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","timestamp":"2025. január. 27. 07:10","title":"Magyarország megakadályozta, hogy az EU közös nyilatkozatot adjon ki a fehéroroszországi elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":" Varga Katalin","category":"360","description":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi példák alapján – komplex ösztönzőrendszerrel – így is vonzó befektetés maradhat a nap erejének munkába fogása.","shortLead":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi...","id":"20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"7e56913e-8d47-411d-ba06-5c0248fa7352","keywords":null,"link":"/360/20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","timestamp":"2025. január. 25. 14:30","title":"Haragszik, hogy napelemeinél bevezették a bruttó elszámolást? Pedig lehetne ez jó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","shortLead":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","id":"20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa.jpg","index":0,"item":"1bacc893-1a39-4607-bda2-2ed5a11c2175","keywords":null,"link":"/elet/20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","timestamp":"2025. január. 27. 05:11","title":"Miért nem pisilhetek a repülőn indulás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","shortLead":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","id":"20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"bc7f2ff4-af1e-4827-b9f8-3a0f8534e037","keywords":null,"link":"/kkv/20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","timestamp":"2025. január. 25. 12:08","title":"„Repülőrajt: a mai nap sem múlhat el jó hír nélkül” – Orbán Viktor újabb bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő Bindzsisztánból.","shortLead":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő...","id":"20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3.jpg","index":0,"item":"6910aaf7-7463-4047-818c-5e0ebd3c8a39","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 14:35","title":"Majka bepöccent a Bindzsisztán szelet miatt, beperli a cukrászdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: az illiberalizmus exportja és újságcikkek az 1920-as évekből. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"da8efbe5-4400-4785-a1c1-029ff0524c21","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","timestamp":"2025. január. 26. 06:00","title":"Elvitelre #103: Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]