Új időpontra állították a Végítélet óráját a The Bulletin of the Atomic Scientists szakemberei. A mutató jelenleg 89 másodperccel áll éjfél előtt, vagyis az emberiség közelebb került a globális katasztrófához.

Az óra 2020 óta 100 másodperccel állt éjfél előtt, 2023-ban azonban 90 másodpercre állították át a klímaválság, a szén-dioxid-kibocsátás, a Covid-járványhoz hasonló fenyegetések, valamint az orosz-ukrán háború miatt.

A mostani döntést a kutatók a globális felmelegedéssel, a háborúkkal, a nukleáris fenyegetésekkel, az összeesküvés-elméletek és az álhírek terjedésével magyarázták. Kiemelték: az óra 1947-es elindítása óta soha nem állt még ilyen közel a mutató az éjfélhez, vagyis

az emberiség soha nem volt még ennyire közel ahhoz, hogy elvesszen.

A klímaválság kapcsán a szakemberek kiemelték: 2024 volt a világ eddigi legmelegebb éve, ami jól mutatja, hogy milyen súlyos a helyzet. A döntést az is befolyásolta, hogy Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből.

A Végítélet óráját 1947-ben alkották meg a The Bulletin of the Atomic Scientists szakértői, akik között többen az első atombomba megtervezésén és megépítésén dolgoztak a Manhattan Project keretében. Azért állították fel az órát, hogy egyszerű módon mutassák meg, milyen veszélyt jelentene a Földre és az emberiségre nézve egy nukleáris armageddon.

Az órát csak azok a tényezők befolyásolják, amelyekre hatással van az ember, így egy Föld felé közeledő aszteroida nem befolyásolná, mennyit mutat a mutató.

