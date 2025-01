Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A többség nem sieti el ezt a teendőt. ","shortLead":"A többség nem sieti el ezt a teendőt. ","id":"20250129_eves-matrica-vasarlas-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba.jpg","index":0,"item":"c723fad0-aa4a-48a2-adfc-cca68fe8061e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_eves-matrica-vasarlas-2025","timestamp":"2025. január. 29. 14:50","title":"Több mint kétmillió autós most is az utolsó pillanatokra hagyja az éves matrica vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfbbcb-0ddc-4992-b6ce-dbb0cbb5fa80","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Rákosdubajról szóló vitát még végigvitték, de az ülés hátralévő részén nem vesznek részt – de a végén azért szavazni fognak.","shortLead":"A Rákosdubajról szóló vitát még végigvitték, de az ülés hátralévő részén nem vesznek részt – de a végén azért szavazni...","id":"20250129_tisza-part-fovarosi-kozgyules-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3dfbbcb-0ddc-4992-b6ce-dbb0cbb5fa80.jpg","index":0,"item":"ec84625b-d1a9-4655-97b2-ff5e324c2112","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_tisza-part-fovarosi-kozgyules-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 13:57","title":"Kivonult a Tisza Párt a Fővárosi Közgyűlés üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79f69d2-3a77-4404-9b4d-a9fce2515d80","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250131_Marabu-Feknyuz-Igy-hazudnak-mindenrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a79f69d2-3a77-4404-9b4d-a9fce2515d80.jpg","index":0,"item":"eb898dcf-2f41-4f4e-80f4-337e6e8bc4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Marabu-Feknyuz-Igy-hazudnak-mindenrol","timestamp":"2025. január. 31. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Így hazudnak mindenről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is, hogy „hallják” a zenét.","shortLead":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is...","id":"20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649.jpg","index":0,"item":"aa172e21-9279-4f07-9296-44066add5f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","timestamp":"2025. január. 30. 16:03","title":"16 kínai robot járt egyszerre néptáncot, a látvány lenyűgöző – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes szakszervezeti vezetők vágyvezérelt híradása”, továbbra is tilos az otthoni munkavégzés és ez így is marad. ","shortLead":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes...","id":"20250130_home-office-mav-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"7e5c64c9-3e97-46b2-958c-4fb3ab3b025f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_home-office-mav-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 30. 14:24","title":"Sajtóhírek szerint Lázárék meghátráltak, mégis lesz home office a MÁV-nál, a miniszter szerint szó sincs ilyesmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra jelölték, és ebből jutott a feleséget játszó Felicity Jonesnak és Guy Pearce-nek is, aki Van Burent, a pénzembert alakítja. A két színészt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük.","shortLead":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra...","id":"20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425.jpg","index":0,"item":"48ab9203-b4a0-4436-a25d-0817c021e427","keywords":null,"link":"/360/20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","timestamp":"2025. január. 29. 17:30","title":"„Óriási segítség volt, hogy A brutalistát Budapesten forgattuk” – interjú az Oscarra jelölt Felicity Jonesszal és Guy Pearce-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b79cb35-8a81-48f1-8088-975169c502b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salwan Momika a svéd sajtó tudósításai szerint belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Salwan Momika a svéd sajtó tudósításai szerint belehalt sérüléseibe.","id":"20250130_gyilkossag-lovoldozes-koranegetes-svedorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b79cb35-8a81-48f1-8088-975169c502b5.jpg","index":0,"item":"cf885afc-557a-4377-9e21-483f733563d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_gyilkossag-lovoldozes-koranegetes-svedorszag","timestamp":"2025. január. 30. 12:28","title":"Lelőtték a svédországi Korán-égetéseiről ismert iraki férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd6d4f0-1016-4835-af72-02464aebbaf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gálvölgyi Judit szerint a kapcsolatuk első öt évében egy életre kiveszekedték magukat. ","shortLead":"Gálvölgyi Judit szerint a kapcsolatuk első öt évében egy életre kiveszekedték magukat. ","id":"20250130_Galvolgyi_Janos_felesege_Judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd6d4f0-1016-4835-af72-02464aebbaf7.jpg","index":0,"item":"9f1f00a7-5c45-4cad-97f4-a4d0d1474b3e","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Galvolgyi_Janos_felesege_Judit","timestamp":"2025. január. 30. 09:44","title":"Felesége Gálvölgyi Jánosról: A színpadon szó nélkül letolja a nadrágját, de magánemberként zárkózottabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]