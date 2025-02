Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült hétfő reggel.","shortLead":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült...","id":"20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4.jpg","index":0,"item":"a6a8e072-e8da-4a03-802a-ae516df0e7fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","timestamp":"2025. február. 03. 10:10","title":"Körülnézett 400 felett a forint a dollárral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak kormányablakokba, inkább az interneten, az Ügyfélkapun keresztül intézik el azt, amit lehet. A DÁP megjelenesével azonban ez megváltozhat.","shortLead":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak...","id":"20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"798a41d1-9006-46ae-975b-20886f34dcf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","timestamp":"2025. február. 03. 05:50","title":"Várva várt fejlesztés, vagy csak egy újabb platform lesz a DÁP? - Kasszakulcs #40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Princetoni Egyetem professzora – sok-sok millió amerikaival ellentétben – egyáltalán nincs meglepve azon, amit Donald Trump művelt a beiktatását követő két hétben. ","shortLead":"A Princetoni Egyetem professzora – sok-sok millió amerikaival ellentétben – egyáltalán nincs meglepve azon, amit Donald...","id":"20250204_Kim-Lane-Scheppele-trump-orban-slate-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19.jpg","index":0,"item":"f715533d-f40c-4577-92a8-fbd154473555","keywords":null,"link":"/360/20250204_Kim-Lane-Scheppele-trump-orban-slate-interju","timestamp":"2025. február. 04. 07:38","title":"Kim Lane Scheppele: Eddig tökéletesen működik Trumpnál az orbáni forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt amerikai elnök egyelőre nem sokat árult el arról, hogy mihez akar kezdeni a hivatalból való távozása után.","shortLead":"A volt amerikai elnök egyelőre nem sokat árult el arról, hogy mihez akar kezdeni a hivatalból való távozása után.","id":"20250204_joe-biden-muveszeti-ugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"ed8bca71-ba86-426e-802c-977c2b1d0cbe","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_joe-biden-muveszeti-ugynokseg","timestamp":"2025. február. 04. 16:17","title":"Joe Biden leszerződött egy művészeti ügynökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan felszámolják ezt a lehetőséget? És mikor dolgoznak jobban az alkalmazottak: az irodában, egymást inspirálva, vagy ha élvezhetik a távmunka nyújtotta rugalmasságot?","shortLead":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan...","id":"20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d.jpg","index":0,"item":"9f2796bf-dae8-4033-92e6-56ee4bbea584","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","timestamp":"2025. február. 03. 16:06","title":"Termelékenységparanoiában élő menedzserek állnak szemben home office-ra vágyó nőkkel és fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ideiglenes védett státusz visszavonásáról szóló döntés azt jelzi, hogy Trump elnök folytatja a potenciálisan veszélyes országokból érkezők védelmének leépítését.","shortLead":"Az ideiglenes védett státusz visszavonásáról szóló döntés azt jelzi, hogy Trump elnök folytatja a potenciálisan...","id":"20250202_Trump-visszavonja-300-ezer-venezuelai-vedett-statuszat-az-Egyesult-Allamokban-igy-illegalis-bevandorlokka-valnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f.jpg","index":0,"item":"bdb81bd8-8db1-4547-8431-7adb04e23d19","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Trump-visszavonja-300-ezer-venezuelai-vedett-statuszat-az-Egyesult-Allamokban-igy-illegalis-bevandorlokka-valnak","timestamp":"2025. február. 02. 20:18","title":"Trump visszavonja 300 ezer venezuelai védett státuszát az Egyesült Államokban, így illegális bevándorlókká válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is a közelben voltak.","shortLead":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is...","id":"20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115.jpg","index":0,"item":"2997e539-4bab-4b2f-9cd8-55ed4c5b5bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","timestamp":"2025. február. 03. 09:03","title":"Videón, ahogy turisták előtt felborul egy jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat mondani, amitől meggondolná magát.","shortLead":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat...","id":"20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"e36ca683-4acf-461a-97e7-e0e1d49d80de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 03. 08:48","title":"Trump: Rövid távon az amerikaiaknak is fájni fog a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]