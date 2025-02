Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat eszközein. A meglévő telepítéseket is törölni kell.","shortLead":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat...","id":"20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"2ee12929-0518-432b-ab9e-0a6b183b03d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","timestamp":"2025. február. 05. 11:03","title":"„Elfogadhatatlan kockázatot” jelent, újabb országban tilos kormányzati gépeken használni a DeepSeeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461a83f-4701-4ae2-a873-4f1d14406b03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei több részletet is megosztottak arról a robotról, ami a jövőben szolgálhatja a küldetéseket a Hold felszínén. ","shortLead":"A NASA mérnökei több részletet is megosztottak arról a robotról, ami a jövőben szolgálhatja a küldetéseket a Hold...","id":"20250204_nasa-ipex-robot-banyaszat-hold-regolit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6461a83f-4701-4ae2-a873-4f1d14406b03.jpg","index":0,"item":"be46848f-f16d-432c-8463-a95a2cb1572b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_nasa-ipex-robot-banyaszat-hold-regolit","timestamp":"2025. február. 04. 14:03","title":"10 000 kg/nap sebességgel dolgozhat a Holdon a NASA bányászrobotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden független kutató számaitól.","shortLead":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden...","id":"20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59.jpg","index":0,"item":"202eb60f-cb04-4a6d-a0ad-83b58e523724","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","timestamp":"2025. február. 04. 10:14","title":"Megmérte a kormányközeli kutatóintézet: sima Fidesz-győzelem jön 2026-ban, nem is kérdés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A svéd rendőrség szerint nem volt ideológiai indítéka az örebrói támadásnak.","shortLead":"A svéd rendőrség szerint nem volt ideológiai indítéka az örebrói támadásnak.","id":"20250205_svedorszag-iskolai-lovoldozes-orebro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"8cdc2d91-8046-4caa-b49f-85ca4fe20a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-iskolai-lovoldozes-orebro","timestamp":"2025. február. 05. 08:27","title":"Svédországi lövöldözés: 11 halott, az elkövető egyedül cselekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","shortLead":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","id":"20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"db4d452b-fad8-4c38-b474-18d6f0b75540","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","timestamp":"2025. február. 04. 20:47","title":"Kiderült mi okozhatta az azeri repülőgép-balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta. Míg korábban úgy érezhették a kormánypártiak, hogy az igazság, az erő és a siker oldalán állnak, mára inkább ciki lett fideszesnek lenni. ","shortLead":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta...","id":"20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e.jpg","index":0,"item":"17f9353e-73a0-4c47-8b19-5752fd19149a","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","timestamp":"2025. február. 05. 06:30","title":"Egy éve állt le a gőzhenger: ma már többnyire Magyar Péter után fut a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök egyre gyakrabban beszél arról, hogy hiba volt Ukrajnának lemondania atomfegyvereiről a Szovjetunió felbomlásakor. ","shortLead":"Az elnök egyre gyakrabban beszél arról, hogy hiba volt Ukrajnának lemondania atomfegyvereiről a Szovjetunió...","id":"20250204_Zelenszkij-atomfegyver-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"f90b836e-4f60-4882-99a0-1ecd5f16dea1","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Zelenszkij-atomfegyver-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 04. 22:25","title":"Zelenszkij szerint Ukrajnának atomfegyverekre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként” beszél róla.","shortLead":"Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként” beszél róla.","id":"20250203_poloskei-gaborne-gy-nemeth-erzsebet-ragalmazasi-ugy-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2.jpg","index":0,"item":"dd976f78-d73d-4064-9d36-1021edbe55a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_poloskei-gaborne-gy-nemeth-erzsebet-ragalmazasi-ugy-fellebbezes","timestamp":"2025. február. 03. 20:59","title":"Áder János húga fellebbez a döntés ellen, amely megszüntette Gy. Németh Erzsébet rágalmazási ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]