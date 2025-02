Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","shortLead":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","id":"20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"a874bb20-b9ae-4e2c-bd95-9c5503713d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","timestamp":"2025. február. 05. 11:22","title":"Nem megerősített hitelességű videók keringenek a svédországi lövöldözésről, menekülő emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump azokat sújtotta büntetőintézkedéssel, akik segítséget nyújtanak az ICC amerikai állampolgárok vagy szövetségesek elleni nyomozásaiban.","shortLead":"Donald Trump azokat sújtotta büntetőintézkedéssel, akik segítséget nyújtanak az ICC amerikai állampolgárok vagy...","id":"20250207_donald-trump-szankcio-nemzetkozi-buntetobirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852.jpg","index":0,"item":"0d653f42-4670-43c3-b3ad-cc8040791b62","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_donald-trump-szankcio-nemzetkozi-buntetobirosag","timestamp":"2025. február. 07. 06:02","title":"Trump szankcionálta a Nemzetközi Büntetőbíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A La Niña sem segített.","shortLead":"A La Niña sem segített.","id":"20250206_legmelegebb-januar-homerseklet-la-nina-klimavaltozas-masfel-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957.jpg","index":0,"item":"34016ede-f8f8-43a3-9b3b-6d5d15c18bd8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250206_legmelegebb-januar-homerseklet-la-nina-klimavaltozas-masfel-fok","timestamp":"2025. február. 06. 06:37","title":"A valaha mért legmelegebb volt az idei január","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05110a-1b3b-44f3-b413-cefc967ba9e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem kérhette a lengyel kormány, hogy visszamenőlegesen felezzék meg a bírók függetlenségének megsértése miatti büntetést.","shortLead":"Nem kérhette a lengyel kormány, hogy visszamenőlegesen felezzék meg a bírók függetlenségének megsértése miatti...","id":"20250205_birosag-Lengyelorszag-EU-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb05110a-1b3b-44f3-b413-cefc967ba9e5.jpg","index":0,"item":"0b290004-7f04-468f-b425-6e1f9e73b7d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_birosag-Lengyelorszag-EU-birsag","timestamp":"2025. február. 05. 11:48","title":"Megerősítette a bíróság: jogos volt a Lengyelország elleni 130 milliárd forintos EU-bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa499cc-8d92-49d7-8450-e9f23c6efb5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magánzárkában, embertelen körülmények között tarthatják fogva a nem-bináris nemű német vádlottat, aki akár 24 évet is kaphat. ","shortLead":"Magánzárkában, embertelen körülmények között tarthatják fogva a nem-bináris nemű német vádlottat, aki akár 24 évet is...","id":"20250206_Banhatja-a-nemet-hatosag-gyorsasagat-az-a-nem-binaris-nemu-nemet-allampolgar-akit-a-kitores-evfordulojan-a-resztvevok-elleni-tamadassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fa499cc-8d92-49d7-8450-e9f23c6efb5e.jpg","index":0,"item":"0548c958-7406-4843-9086-b8c08a2364e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Banhatja-a-nemet-hatosag-gyorsasagat-az-a-nem-binaris-nemu-nemet-allampolgar-akit-a-kitores-evfordulojan-a-resztvevok-elleni-tamadassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 06. 19:43","title":"Szabálytalan lehetett a kitörés évfordulóján, a résztvevők elleni támadással vádolt német állampolgár kiadása a magyar hatóságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e5d02-1347-4d09-b335-c9ba018c5f89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta az Eurostat, melyik régióban milyen sokan dolgoznak, és kiderült, a kontinens középső és keleti része áll igazán jól.","shortLead":"Kiszámolta az Eurostat, melyik régióban milyen sokan dolgoznak, és kiderült, a kontinens középső és keleti része áll...","id":"20250205_Bukarest-EU-elen-Dunantul-munka-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f84e5d02-1347-4d09-b335-c9ba018c5f89.jpg","index":0,"item":"dbb9c745-5c9d-4810-85d6-19573a7c176f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Bukarest-EU-elen-Dunantul-munka-eurostat","timestamp":"2025. február. 05. 13:06","title":"Van egy lista, amely szerint Bukarest áll az EU élén, és a Dunántúl nagy része is a legjobbak közé tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit különbözőképpen érint ez az időszak, egy általános jó tanács azért mégis adható az érintett hölgyeknek: mozogni, mozogni, mozogni!","shortLead":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit...","id":"20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0.jpg","index":0,"item":"e412e9df-3fe4-467b-883d-cea0250d6d2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","timestamp":"2025. február. 07. 07:30","title":"Így mozogjon a változókorban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég sokat visszatehetnek az emberek az államkasszába.","shortLead":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég...","id":"20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d.jpg","index":0,"item":"48f0b05f-104e-4a8c-8c9e-cf88d5d9d836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","timestamp":"2025. február. 05. 09:25","title":"MNB: 150 milliárd forinttal kevesebb nyugdíjpénzt vihetnek át az emberek a lakáspiacra, mint ahogy eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]