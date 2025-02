Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a55e61e3-d7dd-4fca-ae29-dbd8dfcad4cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szentpétervárról Murmanszk felé tartó, Silver Dania nevű hajó a tájékoztatás szerint a kábel Svédország és Lettország közötti szakaszán rongált meg egy részt.","shortLead":"A Szentpétervárról Murmanszk felé tartó, Silver Dania nevű hajó a tájékoztatás szerint a kábel Svédország és Lettország...","id":"20250131_norveg-rendorseg-orosz-szabotazs-tengeri-kabel-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a55e61e3-d7dd-4fca-ae29-dbd8dfcad4cc.jpg","index":0,"item":"157e38b5-ede7-4e45-afd3-0626573571f1","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_norveg-rendorseg-orosz-szabotazs-tengeri-kabel-hajo","timestamp":"2025. január. 31. 17:10","title":"A norvég rendőrség lefoglalt egy teherhajót, amely a gyanú szerint megrongált egy balti-tengeri optikai kábelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy elsőrendű vádlottja akár 11 évre börtönbe kerülhet.","shortLead":"Az ügy elsőrendű vádlottja akár 11 évre börtönbe kerülhet.","id":"20250131_koltsegvetesi-csalas-foldgazkereskedo-letartoztatas-fovarosi-torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"27c3bdd9-eb41-4b9c-89d0-fd925a5966fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_koltsegvetesi-csalas-foldgazkereskedo-letartoztatas-fovarosi-torvenyszek","timestamp":"2025. január. 31. 14:47","title":"Tízmilliárdos költségvetési csalás miatt tartóztattak le két földgázkereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szemtanúk elmondása szerint recsegő hangot hallottak, mintha egy elektronikus eszköz égett volna.","shortLead":"A szemtanúk elmondása szerint recsegő hangot hallottak, mintha egy elektronikus eszköz égett volna.","id":"20250130_akkumulator-okozhatta-a-tuzet-a-del-koreai-utasszallito-gepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685.jpg","index":0,"item":"ae9d9de2-0511-468f-a906-758ccd5cfc4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_akkumulator-okozhatta-a-tuzet-a-del-koreai-utasszallito-gepen","timestamp":"2025. január. 30. 19:41","title":"Hordozható akkumulátor okozhatta a tüzet a dél-koreai utasszállító repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási program: a hagyományosan nagy szennyezőnek számító acélipar karbon­lábnyomának csökkentése. A hangsúly a zöldacélra kerül át, de nem mindegy, hogy ki mikor vált.","shortLead":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási...","id":"20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d.jpg","index":0,"item":"1c709420-a901-4caa-9766-ea921200ec16","keywords":null,"link":"/360/20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Nagy jövőt jósolnak a zöldacélnak, évente megduplázódhat a termelés a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7418ff-a5a4-43aa-8e7a-6524cede2355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pásztor Erzsi a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedvéért méltatlankodott egy sort Janka néni szerepében a türelmetlen budapesti autósok miatt. A három éve készült videó most megint nagyot megy a Facebookon.","shortLead":"Pásztor Erzsi a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedvéért méltatlankodott egy sort Janka néni szerepében a türelmetlen...","id":"20250131_janka-neni-brfk-vezetes-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e7418ff-a5a4-43aa-8e7a-6524cede2355.jpg","index":0,"item":"85a20f5d-6638-4731-b172-7edfd6f1c943","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_janka-neni-brfk-vezetes-budapest","timestamp":"2025. január. 31. 18:04","title":"Janka néni vezet: „Ha egyszer ötvennel lehet menni, akkor miért akar hetvennel menni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b49fee-5aca-4d37-bc4d-6e445b5afb50","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy minisztériumi rendelettervezet szerint márciustól fizetni kell a szálláshelyek kötelező minősítéséért. Egy szobára vetítve a kis szálláshelyeknek többet kell leszurkolniuk. A minősítő MTMT-t az Orbán–Tiborcz-körhöz tartozó szakemberek alapították.","shortLead":"Egy minisztériumi rendelettervezet szerint márciustól fizetni kell a szálláshelyek kötelező minősítéséért. Egy szobára...","id":"20250131_szallashely-minosites-eljarasi-dij-turizmus-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b49fee-5aca-4d37-bc4d-6e445b5afb50.jpg","index":0,"item":"8b0aabf4-5fa7-4f24-ac9d-762a162d8318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szallashely-minosites-eljarasi-dij-turizmus-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 31. 14:58","title":"Nagy Márton megsarcolja a szálláshelyeket, a szállodák járnak jobban, az Orbán Ráhel köréhez kötődő minősítő a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","shortLead":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","id":"20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c.jpg","index":0,"item":"1d934c4f-7034-4d84-921d-0169d6c27847","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","timestamp":"2025. január. 30. 17:32","title":"Kis híján lenyelte egy hal a 22 éves orosz sellőlány fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló jordán üzletember, Hamdan Zakarya.","shortLead":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló...","id":"20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e.jpg","index":0,"item":"f2a09b3a-26e2-444a-a6e4-4ad5067103e7","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","timestamp":"2025. január. 30. 15:26","title":"A budapesti hop on, hop offos jordániai vállalkozó belevág a szállodaüzemeltetésbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]