Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"111f409b-9be3-4b4c-bedf-dd11674ea11b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha felkerül a Wazera, még tényleg lassítani is fognak itt. ","shortLead":"Ha felkerül a Wazera, még tényleg lassítani is fognak itt. ","id":"20250129_Becsuletkasszas-traffipax-telepitett-kutyapart-Szentendrere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111f409b-9be3-4b4c-bedf-dd11674ea11b.jpg","index":0,"item":"e0d96b6f-e5e4-4daa-b508-de5f4aa1d167","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Becsuletkasszas-traffipax-telepitett-kutyapart-Szentendrere","timestamp":"2025. január. 29. 16:52","title":"Becsületkasszás traffipaxot telepített a Kutyapárt Szentendrére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd3f465-b753-42a1-90cb-565f6643d090","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maratoni futás felvételén esett el a színésznő. ","shortLead":"A maratoni futás felvételén esett el a színésznő. ","id":"20250131_Komoly-balesetet-szenvedett-egy-jelenet-felvetelen-Udvaros-Dorottya-majdnem-meghiusult-a-Futni-mentem-forgatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd3f465-b753-42a1-90cb-565f6643d090.jpg","index":0,"item":"5b5041a8-6d0c-4373-9217-49e9d2f49543","keywords":null,"link":"/elet/20250131_Komoly-balesetet-szenvedett-egy-jelenet-felvetelen-Udvaros-Dorottya-majdnem-meghiusult-a-Futni-mentem-forgatasa","timestamp":"2025. január. 31. 08:36","title":"Komoly balesetet szenvedett egy jelenet felvételén Udvaros Dorottya, majdnem meghiúsult a Futni mentem forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média Pályázat nyertesei is fellélegezhetnek.","shortLead":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média...","id":"20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"d020f026-bea0-4768-8da8-992331cb6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 19:38","title":"Visszavonta a Fehér Ház a támogatások befagyasztásáról szóló rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal a módszerrel, ami minden eddiginél biztonságosabbnak tűnik.","shortLead":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal...","id":"20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7.jpg","index":0,"item":"4660f5cf-584e-41e3-b809-87e29a86884a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","timestamp":"2025. január. 30. 20:03","title":"Sejtekből készült tapaszt varrnának a betegek szívére, milliók kaphatnak esélyt az életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80f8b3b-3924-4846-ac10-231b46b35e93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Búcsúzhat a szinkronizálástól és még sok mástól is az, aki nem frissíti a böngészőjét – vagy számítógépét – már egy ideje.","shortLead":"Búcsúzhat a szinkronizálástól és még sok mástól is az, aki nem frissíti a böngészőjét – vagy számítógépét – már...","id":"20250129_google-chrome-bongeszo-regi-verzio-szinkronizalas-megszunes-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80f8b3b-3924-4846-ac10-231b46b35e93.jpg","index":0,"item":"cd78eec2-dada-4c60-b774-0b22f3f8bb64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_google-chrome-bongeszo-regi-verzio-szinkronizalas-megszunes-frissites","timestamp":"2025. január. 29. 17:03","title":"Milyen Chrome fut a gépén? Lehet, hogy hamarosan önnél is leáll egy csomó funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdc0cbf-62f4-4544-8c93-7516a4d75f39","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Száz évvel ezelőtt, 1925. január 29-én született Budapesten az utolsó magyar vándorbábos, az igazságosztó ököljog, a magyar huszárvirtus népi örökségét hordozó Vitéz Lászlót a galiciáner zsidó nagyapjától megöröklő Kemény Henrik. Minden rezsimben megkeserítették az életét, és minden rezsimben imádta a közönség. Nyolcvan évet töltött el a paraván mögött.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt, 1925. január 29-én született Budapesten az utolsó magyar vándorbábos, az igazságosztó ököljog...","id":"20250129_100-evvel-ezelott-szuletett-Kemeny-Henrik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdc0cbf-62f4-4544-8c93-7516a4d75f39.jpg","index":0,"item":"7e18867e-747b-465a-9a94-0604b92a7148","keywords":null,"link":"/360/20250129_100-evvel-ezelott-szuletett-Kemeny-Henrik","timestamp":"2025. január. 29. 19:30","title":"Palacsintasütővel az ördög és a halál ellen – 100 évvel ezelőtt született Kemény Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt heti, több száz iskolát érintő bombafenyegetés után a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet is kérte a kormányt, vizsgálja felül a telefonok elzárásának gyakorlatát.","shortLead":"A múlt heti, több száz iskolát érintő bombafenyegetés után a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet is kérte...","id":"20250130_mobiltelefon-elzaras-iskola-diakok-tanitasi-ido-bombariado-fenyegetes-belugyminiszterium-szakszervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f.jpg","index":0,"item":"c1b9840e-4706-4a2a-93c7-ea3743b1ebec","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_mobiltelefon-elzaras-iskola-diakok-tanitasi-ido-bombariado-fenyegetes-belugyminiszterium-szakszervezetek","timestamp":"2025. január. 30. 07:02","title":"Nem enged a belügy, a bombariadók után is le kell adniuk a mobiljukat a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","shortLead":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","id":"20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba.jpg","index":0,"item":"77fa3398-163d-4d4b-9080-65f699a25479","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","timestamp":"2025. január. 30. 16:13","title":"A túszok átadása körüli káosz miatt leállította a fogolycserét Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]