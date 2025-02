Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80d6610a-6e36-4b3a-99cb-0d8aa1dbbd67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis úgy véli, ha az EU nem cselekszik, az orbáni politika úgy fog terjedni, mint a rák.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis úgy véli, ha az EU nem cselekszik, az orbáni politika úgy fog terjedni, mint a rák.","id":"20250212_europai-unio-szavazati-jog-felfuggesztes-orban-viktor-gabrelius-landsbergis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d6610a-6e36-4b3a-99cb-0d8aa1dbbd67.jpg","index":0,"item":"bb29e176-72d8-4ff9-8cfa-83758189978c","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_europai-unio-szavazati-jog-felfuggesztes-orban-viktor-gabrelius-landsbergis","timestamp":"2025. február. 12. 13:34","title":"Magyarország szavazati jogának felfüggesztése az egyetlen megoldás Orbán megfékezésére a volt litván külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9f795d-e2d5-4439-a441-82b7d5eea5d1","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Hihetetlen mennyiségű fém tűnt el a nyílt pályáról és az állomásokról, jól szervezett maffiát gyanítanak a háttérben. Az információk az újvidéki állomáson történt tragédia nyomán kerültek elő.","shortLead":"Hihetetlen mennyiségű fém tűnt el a nyílt pályáról és az állomásokról, jól szervezett maffiát gyanítanak a háttérben...","id":"20250211_budapest-belgrad-vasutvonal-ujvideki-tragedia-lopasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc9f795d-e2d5-4439-a441-82b7d5eea5d1.jpg","index":0,"item":"837adbad-7124-4763-b143-07e4995c11fc","keywords":null,"link":"/360/20250211_budapest-belgrad-vasutvonal-ujvideki-tragedia-lopasok","timestamp":"2025. február. 11. 17:30","title":"Épül és leépül: 25 ezer volt feszültség alatt álló vezetéket is elloptak a Budapest–Belgrád vasút vajdasági szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy érdekében létrehozott szatirikus petíciónak már több mint 200 ezer aláírója van.","shortLead":"Az ügy érdekében létrehozott szatirikus petíciónak már több mint 200 ezer aláírója van.","id":"20250212_Visszavag-Dania-Kalifornia-megvasarlasaert-inditottak-peticiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"22c87722-9230-4ec1-a36a-369a17294505","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Visszavag-Dania-Kalifornia-megvasarlasaert-inditottak-peticiot","timestamp":"2025. február. 12. 12:57","title":"Visszavág Dánia: petíciót indítottak Kalifornia megvásárlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség, de egyben meg kell felelnie a sztenderd szakmai követelményeknek is – mondja Botos Máté dékán. Interjú.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség...","id":"20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2.jpg","index":0,"item":"71a4df14-22ed-4560-822c-5372f9b26ecc","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","timestamp":"2025. február. 10. 17:40","title":"Katolikus szellemiségű gazdaságtudományi képzéssel rukkol elő a Pázmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701a76a7-0427-4495-b459-4fea9e36f6be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mik a gyermekkori elhízás első jelei? Milyen fizikai és lelki következményekkel jár? Mit tehet ellene a család? Megérkezett a HVG egészségpodcastjának legújabb évada, amelynek első adásában a gyermekkori elhízással foglalkozunk. ","shortLead":"Mik a gyermekkori elhízás első jelei? Milyen fizikai és lelki következményekkel jár? Mit tehet ellene a család...","id":"20250212_Kosz-jol-gyermekkori-elhizas-tulsuly-endokrinologus-Gacs-Zsofia-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/701a76a7-0427-4495-b459-4fea9e36f6be.jpg","index":0,"item":"fdafc22e-b6de-41c8-ab65-b1088a54620c","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Kosz-jol-gyermekkori-elhizas-tulsuly-endokrinologus-Gacs-Zsofia-podcast","timestamp":"2025. február. 12. 16:00","title":"Kösz, jól: A gyerek azért eszik sokat, mert szereti az ízeket, vagy azért, hogy leküzdje a szorongását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdc5329-22c5-4faa-8acb-b3936da5283a","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Kiszivárgott egy 223 oldalas titkos dokumentum az osztrák koalíciós tárgyalásokról, amely tételesen megmutatja, hogyan akarja a szélsőjobboldali párt vezetője orbanizálni az országot. A lehetséges koalíciós partner, a jobbközép Néppárt még ellentart, szerda délelőtt 11-ig kaptak határidőt az ÖVP-től, a tárgyalás alapját adó dokumentum azonban akkor is érdekes, ha végül nem lesz koalíció. Oroszország, szankciók, béke, migráció, bosszú, média. Wilkommen im Orbánland!","shortLead":"Kiszivárgott egy 223 oldalas titkos dokumentum az osztrák koalíciós tárgyalásokról, amely tételesen megmutatja, hogyan...","id":"20250212_hvg-ausztria-ovp-fpo-kickl-orban-koalicios-targyalas-kormanyalakitas-dokumentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bdc5329-22c5-4faa-8acb-b3936da5283a.jpg","index":0,"item":"3dd12fe0-ed75-44a1-9f9d-3e78dd2bcc27","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-ausztria-ovp-fpo-kickl-orban-koalicios-targyalas-kormanyalakitas-dokumentum","timestamp":"2025. február. 12. 09:45","title":"Titkos dokumentum mutatja, hogy akarja Orbán kottájából átalakítani Ausztriát Kickl, de vajon falba ütközik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Lezajlott az első lakossági fórum a Nagykörút megújításáról, ahol helyi lakosok és autós érdekvédelmi szervek előtt prezentálta a BKK a felújítási terveket.","shortLead":"Lezajlott az első lakossági fórum a Nagykörút megújításáról, ahol helyi lakosok és autós érdekvédelmi szervek előtt...","id":"20250211_Niedermuller-Peter-Nagykorut-felujitasa-BKK-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c.jpg","index":0,"item":"9fac3a0a-592f-4c74-9e8f-094db0eb071c","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Niedermuller-Peter-Nagykorut-felujitasa-BKK-Budapest","timestamp":"2025. február. 11. 19:28","title":"Elmondták, milyen új Nagykörutat álmodik a főváros - széles bringasáv jön, de az áruszállítókra is gondolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn kezdődött kétnapos csúcstalálkozón sokan sürgették az EU-t, hogy enyhítse saját szabályozását.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn...","id":"20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"4183b14f-cf84-4a99-9e98-365fbde635a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","timestamp":"2025. február. 10. 21:20","title":"Párizsi MI-csúcs: Franciaország és az EU a technológiai bürokrácia csökkentését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]