Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c06e20da-42e9-4067-8d2a-400d6ea0f2f1","c_author":"HVG Pszichológia 360","category":"360","description":"Közhely, hogy a kutyák és gazdáik hasonlítanak egymásra. De ettől még igaz lehet, mutatta ki a Jenai Egyetem pszichológiai kutatócsoportja.","shortLead":"Közhely, hogy a kutyák és gazdáik hasonlítanak egymásra. De ettől még igaz lehet, mutatta ki a Jenai Egyetem...","id":"20250211_hvg-kutyak-gazdaik-hasonlosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c06e20da-42e9-4067-8d2a-400d6ea0f2f1.jpg","index":0,"item":"943d9273-8318-4067-8580-79232a42c4d7","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-kutyak-gazdaik-hasonlosag","timestamp":"2025. február. 11. 16:00","title":"Kiderült, hogyan választanak kutyát az emberek – a hasonlóság meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John Lipsky, aki az IMF első vezérigazgató-helyetteseként a 2008-as pénzügyi válság megfékezésének egyik főszereplője volt.","shortLead":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John...","id":"20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6.jpg","index":0,"item":"a0e5ca06-fb43-4489-91d8-65d94a4c1e03","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:00","title":"„Megtartották a szavukat? Nem. Romolhat a helyzet? Igen” – volt IMF-vezető a HVG-nek a nagyhatalmak protekcionizmusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1d7a8735-6011-43fe-b364-e41d6c9b8e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ZF Hungária Kft. szerint további elbocsátásokra nem lehet számítani. ","shortLead":"A ZF Hungária Kft. szerint további elbocsátásokra nem lehet számítani. ","id":"20250211_letszamleepitesi-program-zf-hungaria-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d7a8735-6011-43fe-b364-e41d6c9b8e6f.jpg","index":0,"item":"0c71bd73-5bda-4c7e-bc13-b56a8a8002b5","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_letszamleepitesi-program-zf-hungaria-eger","timestamp":"2025. február. 11. 17:43","title":"Száznál is több dolgozóját építi le Egerben az autóipari beszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b549bc-1b8b-4952-9cd9-d56e6391d0fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Olyan nemzetközi szabályozási rendszerekre van szükségünk, amelyek inkább ösztönzik a mesterséges intelligencia technológiáinak létrehozását, mintsem elfojtják azt” – mondta J. D. Vance, Donald Trump alelnöke.","shortLead":"„Olyan nemzetközi szabályozási rendszerekre van szükségünk, amelyek inkább ösztönzik a mesterséges intelligencia...","id":"20250211_mesterseges-intelligencia-parizs-akciocsucs-zaronyilatkozat-jd-vance-amerikai-alelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33b549bc-1b8b-4952-9cd9-d56e6391d0fc.jpg","index":0,"item":"41c61937-2bb2-41c9-9b10-dc98ddc9388e","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_mesterseges-intelligencia-parizs-akciocsucs-zaronyilatkozat-jd-vance-amerikai-alelnok","timestamp":"2025. február. 11. 18:54","title":"Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia nem írta alá a párizsi MI-csúcs zárónyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3358ef-4205-4786-a0dc-a46efcf75c00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Boldog Dalma azt kutatta, hogyan vizsgázott a magyar média a hatalom által elhallgatni próbált baleset idején.","shortLead":"Boldog Dalma azt kutatta, hogyan vizsgázott a magyar média a hatalom által elhallgatni próbált baleset idején.","id":"20250211_Boldog-Dalma-Csernobil-es-a-magyar-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc3358ef-4205-4786-a0dc-a46efcf75c00.jpg","index":0,"item":"e5536182-f4c2-4f1b-bfae-32a8811d00bc","keywords":null,"link":"/360/20250211_Boldog-Dalma-Csernobil-es-a-magyar-media","timestamp":"2025. február. 11. 18:30","title":"Mit lehetett megtudni 1986-ban a csernobili katasztrófáról a magyar sajtóból? Ez a könyv erről mesél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","shortLead":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","id":"20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"60cbe5cf-ab3e-4c7d-9c29-36386d3728f6","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","timestamp":"2025. február. 12. 09:41","title":"Ennyit a klímavédelemről: Trump tarifái miatt több műanyag palackot fog piacra dobni a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök-jelöltjük – mondta a pártelnök a Partizán műsorában. Magyar beszélt még a NER elszámoltatásáról, a hamarosan színre lépő szakpolitikusaikról, a 106 egyéni jelöltjük kiválasztásáról, a Tisza oligarchamentes kampányfinanszírozásáról, és arról is, hogy “a politika nem egy agysebészet”. ","shortLead":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz...","id":"20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"db38ebeb-a895-4574-a9e7-c1c6d666d587","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 21:42","title":"Magyar Péter egyelőre nem terítette ki a lapjait, és abban sem biztos, hogy ő lesz Orbán Viktor kihívója, de \"ennél csak jobban lehet csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]