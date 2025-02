Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök felkészült arra, hogy kongresszuson elmondott beszéde után ő lesz „a legrosszabb, a legkövérebb altábornagy”, de szerinte az állomány tudja, hogy igaza van. Hosszan sorolta a hadsereg problémáit, de felvázolta a lehetséges megoldásokat is. ","shortLead":"A volt vezérkari főnök felkészült arra, hogy kongresszuson elmondott beszéde után ő lesz „a legrosszabb, a legkövérebb...","id":"20250215_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98.jpg","index":0,"item":"6ebac6df-e549-464e-a328-6b62acea8e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-kongresszus","timestamp":"2025. február. 15. 15:44","title":"Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt kongresszusán: A Petőfi laktanyát vissza kell nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági konferenciát. A játékban fontos bábu Orbán és a többi szélsőjobbos politikus. Nem véletlen, hogy az amerikai alelnök a szólásszabadságot védve a fasiszta erők terjedését támogatja.","shortLead":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági...","id":"20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76.jpg","index":0,"item":"796bd523-f2f1-4f24-a0e3-ceb77eb882d2","keywords":null,"link":"/360/20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 17. 06:30","title":"Káosz van Európában, és nem véletlen: épp ez Trump célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","shortLead":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","id":"20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"9cdd1a0e-ebb3-4954-ac67-6eca9d2a0f37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","timestamp":"2025. február. 17. 08:36","title":"Kilenc autó ütközött össze, több kilométeres a torlódás az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az adat nem jó, de még nem is tragikus.","shortLead":"Az adat nem jó, de még nem is tragikus.","id":"20250217_europai-gaztarolok-toltottsege-zuhan-hideg-tel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f.jpg","index":0,"item":"815a45d1-1774-454b-a452-8bcc12940f64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_europai-gaztarolok-toltottsege-zuhan-hideg-tel","timestamp":"2025. február. 17. 09:35","title":"Visszatért az igazi tél, 45 százalék alá csökkent az európai gáztárolók töltöttsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt azonban sokan nem tudják, mivel járna, ha ez nem valósulna meg és egyáltalán miért jó befektetés az állampapír.","shortLead":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt...","id":"20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a.jpg","index":0,"item":"5aa3501b-a492-4aa8-ad87-f8a297039dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","timestamp":"2025. február. 17. 05:50","title":"Kinek érdemes állampapírt vennie és kinek nem? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250216_mikrosuto-tevhitek-kh-bank-atm-nfc-meta-mi-torrent-lg-klima-musk-openai-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a.jpg","index":0,"item":"740d2b9b-0dbc-433b-9643-d54f59194788","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_mikrosuto-tevhitek-kh-bank-atm-nfc-meta-mi-torrent-lg-klima-musk-openai-felvasarlas","timestamp":"2025. február. 16. 12:00","title":"Ez történt: Megdőlt a mikrosütőkkel kapcsolatos tévhit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c638c-25e6-4d16-8e99-91dc4e45b78e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez a második szakasza annak a projektnek, amelynek keretein belül már felépült egy egymilliárd dolláros adatközpont Lengyelországban.","shortLead":"Ez a második szakasza annak a projektnek, amelynek keretein belül már felépült egy egymilliárd dolláros adatközpont...","id":"20250217_microsoft-lengyelorszag-befektetes-hadsereg-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d6c638c-25e6-4d16-8e99-91dc4e45b78e.jpg","index":0,"item":"71b17de7-44b9-4883-bdf1-73c6fbc0f458","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_microsoft-lengyelorszag-befektetes-hadsereg-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. február. 17. 12:05","title":"Újabb 700 millió dollárt fektet be a Microsoft Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","id":"20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"2c84de29-d6d2-4cef-b07f-d7e29074b818","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","timestamp":"2025. február. 15. 16:54","title":"Rácz András: Még nem dőlt el Ukrajna sorsa, egyelőre nincsen amerikai terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]