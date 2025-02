Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d15eee26-67ca-4598-8eea-e2893d82ed5f","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Csak lassan és akadozva pótlódott a tavalyi aszály után a talajok nedvességtartalma. A 90 napos csapadékmennyiség messze a sokéves átlag alatt van, a talajban is bőven lenne még helye a víznek, és a talajvízszint is méterekkel elmarad a megszokottól. A meteorológus szerint még semmi sincs veszve, hozhatnak elég esőt a következő hónapok, igaz, az elmúlt években többször is megtapasztalt száraz tavaszt sem zárhatjuk ki. Ha beüt az utóbbi, újabb aszályos évre készülhetünk.","shortLead":"Csak lassan és akadozva pótlódott a tavalyi aszály után a talajok nedvességtartalma. A 90 napos csapadékmennyiség...","id":"20250206_aszalykockazat-csapadekanomalia-klimavaltozas-agrometeorologia-hungaromet-idojaras-agrargazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d15eee26-67ca-4598-8eea-e2893d82ed5f.jpg","index":0,"item":"75610612-5335-4545-825d-1dc49b0bece5","keywords":null,"link":"/360/20250206_aszalykockazat-csapadekanomalia-klimavaltozas-agrometeorologia-hungaromet-idojaras-agrargazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 14:40","title":"Baljós előjel: nagyobb a csapadékhiány Magyarországon, mint a 2022-es aszálykatasztrófa előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött munkaerő-felvételi céljait.","shortLead":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött...","id":"20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"4383027c-3a7e-4bff-861b-e567ec20bc3f","keywords":null,"link":"/elet/20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","timestamp":"2025. február. 06. 13:09","title":"A Google is beállt a sorba, és kukázta a sokszínűségi programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078a2cf4-8ccf-4b8c-be97-f844cea5f819","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szaúdi csapatában másfél év alatt csupán hét meccset játszott a brazil sztár.","shortLead":"Szaúdi csapatában másfél év alatt csupán hét meccset játszott a brazil sztár.","id":"20250206_neymar-atigazolas-santos-botafogo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/078a2cf4-8ccf-4b8c-be97-f844cea5f819.jpg","index":0,"item":"f70ae4c2-80e1-4c6c-9399-c98ab4a6ba25","keywords":null,"link":"/sport/20250206_neymar-atigazolas-santos-botafogo","timestamp":"2025. február. 06. 13:18","title":"Neymar visszatért, de valami hiányzik belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a27d2-d215-4dbd-8ba4-9d3a145ec663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Én most az ő világában élek, és gyönyörű perceket kapok tőle” – mesélte a humorista.","shortLead":"„Én most az ő világában élek, és gyönyörű perceket kapok tőle” – mesélte a humorista.","id":"20250207_farkashazy-tivadar-beteg-felesege-apolasarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816a27d2-d215-4dbd-8ba4-9d3a145ec663.jpg","index":0,"item":"f25f223f-21dd-488c-911e-7c5ad7b2baad","keywords":null,"link":"/elet/20250207_farkashazy-tivadar-beteg-felesege-apolasarol-beszelt","timestamp":"2025. február. 07. 14:06","title":"„Engem ne sajnáljon senki” – Farkasházy Tivadar nagybeteg felesége ápolásáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","shortLead":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","id":"20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90.jpg","index":0,"item":"6b5921a1-9e3b-4f27-90f7-585e12cdf48e","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","timestamp":"2025. február. 06. 16:03","title":"A világhírű karmester, Daniel Barenboim Parkinson-kórban szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71044838-3505-48d1-a619-e1bebf01087b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Jóval olcsóbban jutott hosszú lejáratú hitelhez Horvátország, mint Magyarország. A február 4-én kétmilliárd euró értékben kibocsátott, 2037-ben lejáró állampapírok éves kamatozása 3,25 százalék.","shortLead":"Jóval olcsóbban jutott hosszú lejáratú hitelhez Horvátország, mint Magyarország. A február 4-én kétmilliárd euró...","id":"20250207_Horvat-horvatorszag-hitel-Magyarorszag-euro-devizakotveny-kamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71044838-3505-48d1-a619-e1bebf01087b.jpg","index":0,"item":"0010588f-b96e-4b87-a7ea-eeaa01d561f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_Horvat-horvatorszag-hitel-Magyarorszag-euro-devizakotveny-kamat","timestamp":"2025. február. 07. 15:48","title":"Horvátország sokkal olcsóbban kapott hitelt, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db789725-0271-42b5-83e3-520be4e762ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan új keretrendszert dolgoztak ki, amivel a humanoid robotok teljes testre kiterjedő mozgását el lehet érni.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan új keretrendszert dolgoztak ki, amivel a humanoid robotok teljes testre kiterjedő mozgását el...","id":"20250206_humanoid-robot-mozgasa-mesterseges-intelligencia-cristiano-ronaldo-golorom-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db789725-0271-42b5-83e3-520be4e762ba.jpg","index":0,"item":"469c26d5-aade-4922-858f-ad626a028574","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_humanoid-robot-mozgasa-mesterseges-intelligencia-cristiano-ronaldo-golorom-video","timestamp":"2025. február. 06. 17:03","title":"Felturbózták a robot mozgását, képes leutánozni Cristiano Ronaldo gólörömét is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyanakodjon, ha SMS-ben kérik a bankkártyaadatait!","shortLead":"Gyanakodjon, ha SMS-ben kérik a bankkártyaadatait!","id":"20250206_netflix-elofizetes-sms-csalas-bankkartya-adatok-biztonsagi-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"f2323e04-d4fb-47e9-885a-d5287bc0a782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_netflix-elofizetes-sms-csalas-bankkartya-adatok-biztonsagi-kod","timestamp":"2025. február. 06. 08:02","title":"A Netflix nevében SMS-ező csalókra figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]