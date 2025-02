Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak. Bár már most is 34 törvényjavaslat van a feladatlistán, érdekesebb, amit csak ezután adnak be: Orbán kérésére jöhet a civileket és a sajtót vegzáló „szuverenitásvédelmi” csomag és a választási szabályok átírása is.","shortLead":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak...","id":"20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"6f6f5673-9008-48dd-93ce-bd8b4b4d5d56","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 09:45","title":"Orbán-szózattal nyithat hétfőn a parlament, sok meglepetéssel készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz újságíró-szövetség az ügyészségnél tett panaszt, miután a kormány nem volt hajlandó válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésekre.","shortLead":"Az olasz újságíró-szövetség az ügyészségnél tett panaszt, miután a kormány nem volt hajlandó válaszolni az ezzel...","id":"20250219_olaszorszag-kormany-meloni-megfigyeles-kemprogram-izrael-ujsagiro-aktivista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"cc73d73b-c9ec-47d5-8c6e-651f28b99a15","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_olaszorszag-kormany-meloni-megfigyeles-kemprogram-izrael-ujsagiro-aktivista","timestamp":"2025. február. 19. 19:05","title":"Az olasz kormányt is azzal vádolják, hogy izraeli kémprogrammal figyelte meg a kritikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói körében egyszerre mért pozitív kilátásokat, egyes iparágakban pedig visszaesést a bevételben. Rázós időszak várhat a hazai cégekre, de ez a határon túl is igaz.","shortLead":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói...","id":"20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21.jpg","index":0,"item":"2a9ec6fa-647e-44c1-87d8-cafbfc40608e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","timestamp":"2025. február. 19. 16:17","title":"Van okunk az örömre? A PwC kifaggatta a cégvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d950c5f-809a-468f-825b-569c754c2d35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A három Oscar-díjra jelölt Brady Corbet szerint hozzá hasonlóan sok kollégája anyagi nehézségekkel küzd.","shortLead":"A három Oscar-díjra jelölt Brady Corbet szerint hozzá hasonlóan sok kollégája anyagi nehézségekkel küzd.","id":"20250219_A-Brutalista-rendezoje-egy-fillert-sem-keresett-a-filmjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d950c5f-809a-468f-825b-569c754c2d35.jpg","index":0,"item":"a2618fe8-65c9-4560-95f9-da9efd51d21d","keywords":null,"link":"/kultura/20250219_A-Brutalista-rendezoje-egy-fillert-sem-keresett-a-filmjen","timestamp":"2025. február. 19. 15:29","title":"A brutalista rendezője egy fillért sem keresett a filmjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0e89f5-4413-44a6-80d4-ea16db02122a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Szerdán délelőtt hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja. Ezzel a párt maradék önálló parlamenti nyilvánosságát is elveszítette, valamint havi több tízmilliós költségvetési támogatástól is elesik. ","shortLead":"Szerdán délelőtt hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja. Ezzel a párt maradék önálló parlamenti...","id":"20250219_Mar-meg-is-szunt-az-LMP-frakcio-Csardi-utan-szerdara-a-tobbiek-is-atultek-a-fuggetlenek-koze-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0e89f5-4413-44a6-80d4-ea16db02122a.jpg","index":0,"item":"113d8ae6-a1a2-4d0f-95cd-f7b6b2bc5bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Mar-meg-is-szunt-az-LMP-frakcio-Csardi-utan-szerdara-a-tobbiek-is-atultek-a-fuggetlenek-koze-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 11:39","title":"Megszűnt az LMP-frakció, Csárdi után szerdára a többiek is átültek a függetlenek közé, tízmilliókat veszít a párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dd8ed9-7ff1-453a-a573-0ccdb148f1ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideig párhuzamosan futott mindkét modell. ","shortLead":"Egy ideig párhuzamosan futott mindkét modell. ","id":"20250220_Mazda-2-atmarkazott-Toyota-Yaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15dd8ed9-7ff1-453a-a573-0ccdb148f1ba.jpg","index":0,"item":"544ee5da-7dea-451d-9888-1b584a16cb97","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_Mazda-2-atmarkazott-Toyota-Yaris","timestamp":"2025. február. 20. 08:07","title":"Csendben véget ér az eredeti Mazda 2 karrierje, átvette a helyét az átmárkázott Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is lőttek, igazságos döntetlen született. ","shortLead":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is...","id":"20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465.jpg","index":0,"item":"a664987a-f4c4-4234-9c60-1e0880c5757b","keywords":null,"link":"/sport/20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 23:08","title":"Hat gól esett az Aston Villa–Liverpoolon, de ebből kettőt elvettek les miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bank online csatornái egyáltalán nem fognak működni, így az online kártyás vásárlásokat sem lehet jóváhagyni, nem lehet majd utalásokat sem indítani.","shortLead":"A bank online csatornái egyáltalán nem fognak működni, így az online kártyás vásárlásokat sem lehet jóváhagyni, nem...","id":"20250220_cib-leallas-online-vasarlas-atutalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89.jpg","index":0,"item":"59a5bd3c-5328-4553-b69f-766e043b0ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_cib-leallas-online-vasarlas-atutalas","timestamp":"2025. február. 20. 12:20","title":"Ütemezzék át az online vásárlásaikat – kéri a CIB a nagy leállás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]