[{"available":true,"c_guid":"de64f6f3-0398-42a9-a109-a0a4f3be44e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hotel nyitása óta többször cserélt már gazdát, és korábban is kötötték már Mészáros Lőrinchez. ","shortLead":"A hotel nyitása óta többször cserélt már gazdát, és korábban is kötötték már Mészáros Lőrinchez. ","id":"20250228_michelin-ajanlas-szalloda-meszaros-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de64f6f3-0398-42a9-a109-a0a4f3be44e4.jpg","index":0,"item":"b08ffd09-e731-4766-b7e9-6b2ecaae8510","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250228_michelin-ajanlas-szalloda-meszaros-csoport","timestamp":"2025. február. 28. 21:53","title":"Eladta veszteséges tokaji luxusszállodáját a BDPST Group, a Mészáros Csoport egyik érdekeltsége az új tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","shortLead":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","id":"20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"56a862e8-7ce7-40d5-a093-06d6056cdd31","keywords":null,"link":"/elet/20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 19:48","title":"Hörgőgörcsrohama volt Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","shortLead":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","id":"20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e.jpg","index":0,"item":"cc1eaad9-4d39-48d6-ae56-429cf1953701","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","timestamp":"2025. március. 01. 09:39","title":"Simó György a Trump–Zelenszkij találkozóról: a kocsma közönsége tényleg és örökre le akar számolni a közel száz éves elitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1272ccb5-96cf-4dc4-ac7d-4b98c2e8db17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tud hozzáadni az ember életéhez egy szépészeti beavatkozás? Miért tabu még mindig a plasztikai sebészet? Tényleg káros a botox? Hol húzódik a határ a „szükséges” és a „luxus” kezelések között? Miben segíthet egy plasztikai sebész, és mi az, amire már nemet mond? Erről is beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mit tud hozzáadni az ember életéhez egy szépészeti beavatkozás? Miért tabu még mindig a plasztikai sebészet? Tényleg...","id":"20250301_Kosz-jol-szepeszeti-beavatkozas-plasztika-beke-dora-huszar-orsolya-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1272ccb5-96cf-4dc4-ac7d-4b98c2e8db17.jpg","index":0,"item":"78b06044-5317-4ba6-9e25-b125d2670750","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Kosz-jol-szepeszeti-beavatkozas-plasztika-beke-dora-huszar-orsolya-ebx","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Kösz, jól: A szépészeti beavatkozás olyan, mint az edzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3460c2b1-4f02-445a-8935-7d0930b8b37c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az óriáscég a rossz gazdasági eredmények miatt szervezi át a vállalatot.","shortLead":"Az óriáscég a rossz gazdasági eredmények miatt szervezi át a vállalatot.","id":"20250301_magnum-jegkrem-onallo-ceg-marka-unliever","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3460c2b1-4f02-445a-8935-7d0930b8b37c.jpg","index":0,"item":"4dfa5928-294f-4316-a307-4070076bceb2","keywords":null,"link":"/360/20250301_magnum-jegkrem-onallo-ceg-marka-unliever","timestamp":"2025. március. 01. 08:30","title":"Önállósul a közkedvelt fagyimárka, miközben több ezres leépítésbe fog az Unilever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","shortLead":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","id":"20250302_tavasz-idojaras-20-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"ca8c93fe-9f61-4258-9f8c-d5c32b68e1de","keywords":null,"link":"/elet/20250302_tavasz-idojaras-20-fok","timestamp":"2025. március. 02. 16:46","title":"Jön a tavaszi időjárás, a jövő héten már 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64855979-abe9-4a43-a8d7-9321f9fcfcc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint a Fehér Házban lezajlott jeleneteknél már nehezen van lejjebb.","shortLead":"A történész szerint a Fehér Házban lezajlott jeleneteknél már nehezen van lejjebb.","id":"20250301_Ungvary-Krisztian-diplomaciai-melypont-1939-Trump-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64855979-abe9-4a43-a8d7-9321f9fcfcc7.jpg","index":0,"item":"5b0dc375-6161-4e1d-a14f-e0291222bc42","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Ungvary-Krisztian-diplomaciai-melypont-1939-Trump-Zelenszkij","timestamp":"2025. március. 01. 09:05","title":"Ungváry Krisztián: Ilyen diplomáciai mélypontot utoljára 1939 márciusában produkált a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. március. 02. 11:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""}]