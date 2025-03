Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós tervekről nyilatkozott, ám a napokban távozott a fél éve külföldi kézbe került csomagküldő cégtől. Interjú.","shortLead":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós...","id":"20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900.jpg","index":0,"item":"2080299d-3cbe-42f9-9bdb-19d5b2efd160","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","timestamp":"2025. március. 02. 08:30","title":"Távozó FoxPost-vezér: A webshopok lassan követik a fogyasztói igényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","shortLead":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","id":"20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae.jpg","index":0,"item":"759c2ca6-b5db-450b-9087-a64632bb2790","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","timestamp":"2025. március. 02. 11:25","title":"Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban, egy választást megelőzően. Spekulálunk: milyen lesz a Varga Mihály által vezetett jegybank, megítélésében és szakmai preferenciáiban.","shortLead":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban...","id":"20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c.jpg","index":0,"item":"9c671102-f323-48c2-bb05-ecaaa9beb444","keywords":null,"link":"/360/20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. március. 03. 06:30","title":"Varga Mihály a jegybank élén: a kormány fiókvállalatává válik az MNB?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. március. 01. 15:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","shortLead":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f.jpg","index":0,"item":"57cffb20-fe87-4a0a-91f8-9c82ce781b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","timestamp":"2025. március. 03. 11:02","title":"Zelenszkij Amerikába üzent: Az ukrán elnököt Ukrajnában kell megválasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra fogtunk, a 163 lóerős lágyhibrid dízel 120d-t és az immár „i” jelzés nélküli 300 lovas benzines M135-öt.","shortLead":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra...","id":"20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183.jpg","index":0,"item":"eebbf338-e8da-4bbf-a8fd-de6dab86e5e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 01. 14:00","title":"A legkisebb és legolcsóbb új BMW: teszten a spórolós 120d és a sportos M135","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének kapcsolatáról. Adataik óriási szakadékot mutatnak a túlélési arányokban, attól függően, ki, hol él.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének...","id":"20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"e14123fe-9576-460e-a10a-9edd64a8b097","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","timestamp":"2025. március. 03. 07:30","title":"Túlélni a mellrákot: nem mindegy, hova született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok a valóságban is léteznek – így reflektál Péterfy Gergely a hét legfontosabb világpolitikai eseményére. Az írót Az én hetem című sorozatunkban kértük fel arra, írja le, hogyan élte meg az elmúlt napokat. Ehhez most a következő szavakból meríthetett ihletet: ","shortLead":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok...","id":"20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2.jpg","index":0,"item":"78a007a7-7c92-45fe-b6b6-d120cfe94d75","keywords":null,"link":"/360/20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","timestamp":"2025. március. 02. 17:30","title":"Az én hetem Péterfy Gergellyel: Hogyan csapjuk agyon a kentaurt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]