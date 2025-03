Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajna jövőjével foglalkozik a világsajtó Zelenszkij és Trump kudarcba fulladt pénteki tárgyalása után, a vasárnapi londoni találkozó és a jövő heti EU-csúcs előtt. Válogatásunk.","shortLead":"Ukrajna jövőjével foglalkozik a világsajtó Zelenszkij és Trump kudarcba fulladt pénteki tárgyalása után, a vasárnapi...","id":"20250302_Nemzetkozi-lapszemle-trump-zelenszkij-london-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"fce9855d-c630-488e-847b-a310a29a92a4","keywords":null,"link":"/360/20250302_Nemzetkozi-lapszemle-trump-zelenszkij-london-eu","timestamp":"2025. március. 02. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Mennyire bölcs dolog elhappolni mások ásványkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","shortLead":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","id":"20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3.jpg","index":0,"item":"bd83a2f3-63e4-417f-a1a4-d11c3db4c9ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","timestamp":"2025. március. 02. 11:07","title":"Ruszin-Szendi elkésett a Tisza fórumáról Békéscsabán, a színpadon bűnhődött miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis Seldon Lycurgus születésének hírét édesanyja, a Neuralink vezetője osztotta meg X-en, két héttel azután, hogy Ashley St. Clair konzervatív influenszer is hasonló hírt közölt.","shortLead":"A kis Seldon Lycurgus születésének hírét édesanyja, a Neuralink vezetője osztotta meg X-en, két héttel azután...","id":"20250301_Megszuletett-Elon-Musk-14-gyereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"be8e94e6-7fd1-4a09-b8d1-3f66c84e47c6","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Megszuletett-Elon-Musk-14-gyereke","timestamp":"2025. március. 01. 15:06","title":"Megszületett Elon Musk 14. gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő írott üzenetet küldött.","shortLead":"A katolikus egyházfő írott üzenetet küldött.","id":"20250302_A-korhazbol-uzent-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"0f5787e4-cc8c-4ebe-8430-8c9ea5af5cec","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-korhazbol-uzent-Ferenc-papa","timestamp":"2025. március. 02. 15:31","title":"A kórházból üzent Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"Ranschburg Zoltán","category":"360","description":"Vannak, akik számára a Pride és az LMBTQ+ jogok a legfontosabb ügyek közé tartoznak: ők azok, akiket Orbán lelkiismeret-furdalás nélkül, színtiszta machiavellizmusból dob most a busz alá – magyarázza a helyzetet Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. ","shortLead":"Vannak, akik számára a Pride és az LMBTQ+ jogok a legfontosabb ügyek közé tartoznak: ők azok, akiket Orbán...","id":"20250301_Ranschburg-Zoltan-A-Pride-betiltasa-Magyar-Peternek-Orban-Viktor-valasztas-lmbtq-aldozatok-gumicsont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"5219ece0-517f-4192-99ce-97ef8a1b00ea","keywords":null,"link":"/360/20250301_Ranschburg-Zoltan-A-Pride-betiltasa-Magyar-Peternek-Orban-Viktor-valasztas-lmbtq-aldozatok-gumicsont","timestamp":"2025. március. 01. 15:32","title":"A Pride betiltása csapda Magyar Péternek, bármit is válaszol, a hatalmi játszmának áldozatai lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint. Éppen ezért tett jó lóra a OnePlus akkor, amikor az okostelefon-iparág legnagyobb akkumulátorának fejlesztésébe kezdett.","shortLead":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint...","id":"20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"18e3d995-3ab5-445e-b629-9117c1ec4b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","timestamp":"2025. március. 01. 16:03","title":"Emelik a tétet: az eddigi legnagyobb akkumulátor jön a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","shortLead":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","id":"20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"6cd7940b-8464-4788-8757-0b0ddd40ee86","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","timestamp":"2025. március. 01. 10:35","title":"Tűzszünetet hirdetett Törökországgal a Kurdisztáni Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930f1e3-2e5d-44f6-9b7e-891b50aac8bb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"„Végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a Jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze” – írta Mikszáth Kálmán a kétszáz éve született Jókai Mór kései házasságáról. Ma sem tudni, érdekből vagy szerelemből ment-e hozzá egy húszéves színinövendék a nála 54 esztendővel idősebb, tekintélyes íróhoz. A frigyből országos botrány kerekedett, de még súlyosabb megaláztatás várt később az özvegyre, Nagy Bellára, akit zsidó származása miatt is támadtak.","shortLead":"„Végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a Jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze”...","id":"20250301_hvg-magandolgok-kozerkolcstelensegek-jokai-mor-nagy-bella-botrany-ragalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1930f1e3-2e5d-44f6-9b7e-891b50aac8bb.jpg","index":0,"item":"323d9924-4ccf-4d38-a910-a3a0305be7df","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-magandolgok-kozerkolcstelensegek-jokai-mor-nagy-bella-botrany-ragalmak","timestamp":"2025. március. 01. 15:30","title":"„Sexuális erotománia folytán beállt aggkori elmegyengeség” miatt vették volna gyámság alá a szerelmes Jókai Mórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]