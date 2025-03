Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mekkora problémának tartja a politikai korrupciót? Mik az ország legnagyobb problémái? Jogos-e Oroszország Ukrajna elleni inváziója, megbízható gazdasági partnernek számít Kína? Ezekre is kíváncsiak voltak a legújabb társadalmi közvélemény-kutatásban.","shortLead":"Mekkora problémának tartja a politikai korrupciót? Mik az ország legnagyobb problémái? Jogos-e Oroszország Ukrajna...","id":"20250304_Oroszorszag-Kina-tarsadalmi-kozvelemeny-kutatas-piackutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252.jpg","index":0,"item":"b51573f3-90c0-4d17-838b-8b8c46cc33d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Oroszorszag-Kina-tarsadalmi-kozvelemeny-kutatas-piackutatas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Az ukrajnai invázióról is kérdeznek egy új, társadalmi közvélemény-kutatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kamatcsökkentésre nem nagyon érdemes készülni mostanában, de a klasszikus jegybanki feladatokon kívüli munkákból kevesebb lesz az új MNB-elnök szerint.","shortLead":"Kamatcsökkentésre nem nagyon érdemes készülni mostanában, de a klasszikus jegybanki feladatokon kívüli munkákból...","id":"20250304_Varga-Mihaly-MNB-Matolcsy-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d.jpg","index":0,"item":"66bba0b8-78bc-4a00-a681-7c954bcb49e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Varga-Mihaly-MNB-Matolcsy-Gyorgy","timestamp":"2025. március. 04. 11:45","title":"Munkába állt Varga Mihály, és megírta, mit fog az MNB másképp csinálni, mint Matolcsy György idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de a Velencei-tó és a Tisza-tó partján is nagyokat emeltek a nyaralók utáni adón.","shortLead":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de...","id":"20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505.jpg","index":0,"item":"7b483bb6-d84b-4ab4-9c34-880df89b02fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 04. 12:51","title":"A nyaralótulajdonosoktól szednek be sokkal több helyi adót, hogy pótolják, amit az állam a városoktól elvesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","shortLead":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","id":"20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"776c3ac3-2bd2-4246-88f9-b1fed0940c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","timestamp":"2025. március. 03. 21:34","title":"Trump újabb, a mezőgazdasági importra kivetett vámokat ígér április 2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az illiberális magyar vezér hű marad két autokrata szellemi társához, Vlagyimir Putyinhoz és Donald Trumphoz. Ezzel messzemenően elszigetelődött Európában – írja a Frankfurter Rundschau elemzője.","shortLead":"Az illiberális magyar vezér hű marad két autokrata szellemi társához, Vlagyimir Putyinhoz és Donald Trumphoz. Ezzel...","id":"20250303_Europanak-Orban-elszigetelodes-trudeau-frankfurter-rundschau-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"f27632c5-b1dd-415a-8201-9392aef0c4b8","keywords":null,"link":"/360/20250303_Europanak-Orban-elszigetelodes-trudeau-frankfurter-rundschau-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 15:45","title":"Német lap: Európának semmi szüksége nincs Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére kihegyezett mesterséges intelligenciát, amit mostantól bárki használhat.","shortLead":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére...","id":"20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"2bda0dda-2483-405d-ad13-abdc942ea84e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","timestamp":"2025. március. 04. 19:03","title":"Bárki ingyen használhatja a Google újdonságát, ami több ezer állatfajt képes felismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90d8660-e68b-4792-b088-bc7da941966d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Közel 800 milliárd eurót költene erre az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Közel 800 milliárd eurót költene erre az Európai Bizottság elnöke.","id":"20250304_Ursula-von-der-Leyen_fegyverkezes_unios-koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d90d8660-e68b-4792-b088-bc7da941966d.jpg","index":0,"item":"67e79ccf-a787-42c5-ae10-32622289474e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250304_Ursula-von-der-Leyen_fegyverkezes_unios-koltsegvetes-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 10:13","title":"Fegyverkezési programot jelentett be Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]