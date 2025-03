Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég ellen.","shortLead":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég...","id":"20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6.jpg","index":0,"item":"aaa9d3d3-7b93-4451-bca5-e2707e91e7fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","timestamp":"2025. március. 07. 11:18","title":"A Foodorát a GVH után a fővárosi kormányhivatal is több tízmillióra bírságolta (frissítve)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző pártokból.","shortLead":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző...","id":"20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377.jpg","index":0,"item":"0dd6cf18-2207-4ff9-aacf-d2e2c4e7f457","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","timestamp":"2025. március. 07. 17:30","title":"Szokatlan kompromisszumokkal kezdi kormányzását a szaxofonozó és szivarozó osztrák Churchill vezette koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1044df37-202d-49d9-b391-acf9966c0790","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább tart a kedvező tendencia.","shortLead":"Tovább tart a kedvező tendencia.","id":"20250307_uzemanyag-arcsokkenes-benzinkut-tankolas-benzin-gazolaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1044df37-202d-49d9-b391-acf9966c0790.jpg","index":0,"item":"71282ea7-8bc3-4aa3-9569-732b3aaf1309","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_uzemanyag-arcsokkenes-benzinkut-tankolas-benzin-gazolaj","timestamp":"2025. március. 07. 10:24","title":"Összejöhet a 600 forintos benzinár, a hétvégén is csökkennek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ac1a78-4240-4eae-99c0-315eaa9f5bc9","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Este vétó, reggel interjú. A miniszterelnök úgy látja, Ukrajna támogatására, különösen az Egyesült Államok nélkül, rámehet az EU utolsó fillére is, a csatlakozásról szóló tárgyalásoknak pedig még nem jött el az ideje.","shortLead":"Este vétó, reggel interjú. A miniszterelnök úgy látja, Ukrajna támogatására, különösen az Egyesült Államok nélkül...","id":"20250307_Orban-Viktor-EU-csucs-Kossuth-radio-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4ac1a78-4240-4eae-99c0-315eaa9f5bc9.jpg","index":0,"item":"15c3e775-8d49-440d-8e3d-fa2ee80df76d","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_Orban-Viktor-EU-csucs-Kossuth-radio-interju-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 07:37","title":"Orbán Viktor: Nem gatyáznék, hamar tető alá hoznám az ukrán EU-tagságról szóló szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3507514-80cb-44e0-97ec-a49a8ffb7f48","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az eddiginél is több pénzt öntene a többgyerekes anyákra a kormány, bár az eddigi családtámogatások sikere átmenetinek bizonyult, és a 2021-es termékenységi csúcs után minden idők legalacsonyabb születésszámát regisztrálták tavaly. Az ok nemcsak a szülőképes korban lévő nők számának csökkenése, hanem a gyerekvállalási kedv apadása is. ","shortLead":"Az eddiginél is több pénzt öntene a többgyerekes anyákra a kormány, bár az eddigi családtámogatások sikere átmenetinek...","id":"20250307_hvg-aldatlan-allapot-kifulladt-szulesi-kedv-gyermektelenseg-demografiai-melypont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3507514-80cb-44e0-97ec-a49a8ffb7f48.jpg","index":0,"item":"07bd3ee4-39e6-45bf-a7c8-faccad2873c3","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-aldatlan-allapot-kifulladt-szulesi-kedv-gyermektelenseg-demografiai-melypont","timestamp":"2025. március. 07. 13:30","title":"Nem csak elhalasztják a szülést a magyar nők, egyre többen teljesen le is tesznek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közvetítő szerepe Oroszországé lehet.","shortLead":"A közvetítő szerepe Oroszországé lehet.","id":"20250307_egyesult-allamok-iran-atomprogram-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"6a0b93dd-58e3-490b-b8ff-84452f7713dd","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_egyesult-allamok-iran-atomprogram-donald-trump","timestamp":"2025. március. 07. 15:48","title":"Trump levélben üzent Iránnak: tárgyalni akar az atomprogramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve, foglalkozni kell velük – ez csak egyike annak az öt alapelvnek, amit Hannah Ritchie oxfordi adattudós emel ki a klímaváltozással kapcsolatban. Szerkesztett részlet az Ez nem a világvége című könyvből.","shortLead":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve...","id":"20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d.jpg","index":0,"item":"70f2b721-47f2-4a5f-a501-e8580cd9e7e9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","timestamp":"2025. március. 08. 19:15","title":"Öt állítás a klímaváltozással kapcsolatban, amit érdemes észben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump felmondja az eddigi világrendet, magára hagyja a szövetségeseket, így az európaiaknak maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy kellőképpen erősek legyenek, mert különben végük.","shortLead":"Donald Trump felmondja az eddigi világrendet, magára hagyja a szövetségeseket, így az európaiaknak maguknak kell...","id":"20250307_Spiegel-vezercikk-Amerika-immar-Europa-ellenfele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d2a10ab1-047e-400f-8091-8e360797b01f","keywords":null,"link":"/360/20250307_Spiegel-vezercikk-Amerika-immar-Europa-ellenfele","timestamp":"2025. március. 07. 15:00","title":"Der Spiegel-vezércikk: Amerika immár Európa ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]