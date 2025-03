Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve, foglalkozni kell velük – ez csak egyike annak az öt alapelvnek, amit Hannah Ritchie oxfordi adattudós emel ki a klímaváltozással kapcsolatban. Szerkesztett részlet az Ez nem a világvége című könyvből.","shortLead":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve...","id":"20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d.jpg","index":0,"item":"70f2b721-47f2-4a5f-a501-e8580cd9e7e9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","timestamp":"2025. március. 08. 19:15","title":"Öt állítás a klímaváltozással kapcsolatban, amit érdemes észben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás. Már a cég is megszólalt, és elméletileg el is hárította a problémát.","shortLead":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás...","id":"20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"d6b58f69-3419-4ceb-8504-cc77ffd0fddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","timestamp":"2025. március. 07. 11:03","title":"Előfizetett a Spotifyra, mégis reklámokkal találkozik? A hiba nem az ön készülékében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz évig is eltarthat, és még az sem biztos, hogy megvalósulhat.","shortLead":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz...","id":"20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821.jpg","index":0,"item":"0f0effb5-8b89-41e7-8553-be7bb9e1208a","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. március. 07. 17:15","title":"Rácz András szerint Orbán a vélemény-szavazással csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy megvétózta az EU katonai segélyét Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8844f3c-bce0-448b-b3ff-9524ace955a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A januárban eltűnt perőcsényi férfi holttestére bukkantak. ","shortLead":" A januárban eltűnt perőcsényi férfi holttestére bukkantak. ","id":"20250308_Holttestet-talaltak-a-Borzsonyben-a-Jancsi-hegynel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8844f3c-bce0-448b-b3ff-9524ace955a9.jpg","index":0,"item":"90188972-6dfb-4015-9409-f6e9d3650bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Holttestet-talaltak-a-Borzsonyben-a-Jancsi-hegynel","timestamp":"2025. március. 08. 10:40","title":"Holttestet találtak a Börzsönyben, a Jancsi hegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a Gránit Bank működését.","shortLead":"A jegybank szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a Gránit Bank működését.","id":"20250307_mnb-birsag-tiborcz-granit-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20.jpg","index":0,"item":"9a95d3a9-e487-4539-8f32-f8e63eb932f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_mnb-birsag-tiborcz-granit-bank","timestamp":"2025. március. 07. 10:47","title":"Megbírságolta az MNB Tiborcz István bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnököt az oroszok Ukrajna elleni hajnali támadássorozata bőszítette fel.","shortLead":"Az amerikai elnököt az oroszok Ukrajna elleni hajnali támadássorozata bőszítette fel.","id":"20250307_ukrajna-oroszorszag-haboru-donald-trump-szankciok-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"3e38299d-2ff3-41c0-89dc-441206aee7ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_ukrajna-oroszorszag-haboru-donald-trump-szankciok-vamok","timestamp":"2025. március. 07. 16:04","title":"Trump bejelentette: nagyszabású szankciókat és vámokat fontolgat Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624a387a-1b66-4c06-b9da-29e23484042f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összecsapásoknak hetvennél is több halálos áldozata is lehet.","shortLead":"Az összecsapásoknak hetvennél is több halálos áldozata is lehet.","id":"20250307_sziria-harcok-alavitak-druzok-kormanyerok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/624a387a-1b66-4c06-b9da-29e23484042f.jpg","index":0,"item":"fd8a9a5b-d1b7-4834-bce4-062ad883b961","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_sziria-harcok-alavitak-druzok-kormanyerok","timestamp":"2025. március. 07. 13:16","title":"Harcok törtek ki Szíriában a kormányerők és Aszad hívei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Reagált a főpolgármester a kormányfő szavaira, miszerint innentől nem jut új beruházás Budapestnek.","shortLead":"Reagált a főpolgármester a kormányfő szavaira, miszerint innentől nem jut új beruházás Budapestnek.","id":"20250308_Karacsony-Orban-nyilvan-nem-azt-akarta-mondani-hogy-ami-jar-az-arab-befektetonek-az-nem-jar-a-budapestieknek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"23ec25f9-e07d-412c-b472-0dd832f54fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Karacsony-Orban-nyilvan-nem-azt-akarta-mondani-hogy-ami-jar-az-arab-befektetonek-az-nem-jar-a-budapestieknek-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 14:15","title":"Karácsony: Orbán nyilván nem azt akarta mondani, hogy ami jár az arab befektetőnek, az nem jár a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]