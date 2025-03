Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dde0630a-b726-4a5b-928a-59fa4b274cd8","c_author":"CIB Bank ","category":"brandcontent","description":"Hogyan állnak manapság a magyarok a befektetésekkel? Melyek a legnépszerűbb eszközosztályok és miért? Hogyan épül fel egy olyan banki szolgáltatás, melynek célja a prémium ügyfélkör számára kiemelt figyelmet és személyre szabott lehetőségeket biztosítson? És mitől lesz igazán értékes ez a mindennapokban? Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Hogyan állnak manapság a magyarok a befektetésekkel? Melyek a legnépszerűbb eszközosztályok és miért? Hogyan épül fel...","id":"20250310_Megtakaritas-befektetes-CIB-Bank-Magnifica-interju-Vasas-Nortbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde0630a-b726-4a5b-928a-59fa4b274cd8.jpg","index":0,"item":"337d1718-bcad-4fc6-8374-67a1d8dd0082","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250310_Megtakaritas-befektetes-CIB-Bank-Magnifica-interju-Vasas-Nortbert","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"Egyre többen tesznek félre, de még mindig kevesen merik azt befektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f635bb1f-177a-4124-91dd-44df9d9440ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tovább maradnak egészségesek, de tovább is élhetnek azok, akik hosszabb távon, akár évtizedeken át ugyanahhoz az orvoshoz (értsd: háziorvoshoz) járnak – erre hívja fel a figyelmet tudományos cikkében egy gerontológusprofesszor.","shortLead":"Tovább maradnak egészségesek, de tovább is élhetnek azok, akik hosszabb távon, akár évtizedeken át ugyanahhoz...","id":"20250310_hvg-haziorvosvalasztas-elettartam-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f635bb1f-177a-4124-91dd-44df9d9440ef.jpg","index":0,"item":"35de5ff9-0941-4123-9ef3-c63725537107","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-haziorvosvalasztas-elettartam-egeszseg","timestamp":"2025. március. 10. 16:00","title":"Tovább élhetnek, akik sokáig ugyanahhoz a háziorvoshoz járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter már 9-10 százalékos élelmiszer-inflációval számol márciusra, ezt akarják 2 százalékponttal mérsékelni az árréssapkával. Az intézkedés ráadásul már nem csak a legnagyobb láncokat szorongatja, de így is csak a most februári, 2023 óta nem látott inflációs mértéket tudják majd tartani, ha sikerül. ","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter már 9-10 százalékos élelmiszer-inflációval számol márciusra, ezt akarják 2 százalékponttal...","id":"20250311_arstop-arresstop-arressapka-nagy-marton-inflacio-kiskereskedelem-elelmiszerar-dragulas-aremelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e.jpg","index":0,"item":"2b48c4c9-ae5f-44c4-ad9f-385703d09e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_arstop-arresstop-arressapka-nagy-marton-inflacio-kiskereskedelem-elelmiszerar-dragulas-aremelkedes","timestamp":"2025. március. 11. 14:15","title":"Nagy Márton is elismeri, hogy az árréssapka alig fogja vissza az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3a3775-637f-4923-889c-9b801a741ccd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A POLG nevű ritka betegségben szenvedett, amely folyamatosan terjedő működészavart okoz a szervezetben.","shortLead":"A POLG nevű ritka betegségben szenvedett, amely folyamatosan terjedő működészavart okoz a szervezetben.","id":"20250310_meghalt-Frigyes-luxemburgi-herceg-polg-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b3a3775-637f-4923-889c-9b801a741ccd.jpg","index":0,"item":"7374b44a-14ee-408c-8b3b-ab9cfaeb7337","keywords":null,"link":"/elet/20250310_meghalt-Frigyes-luxemburgi-herceg-polg-betegseg","timestamp":"2025. március. 10. 11:04","title":"Huszonkét évesen meghalt Frigyes luxemburgi herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kecskeméti László szerint a harmonikaajtókat és a konyhaszekrényt ő építette be, így azt el is vihette. A konnektorokról nem beszélt.","shortLead":"Kecskeméti László szerint a harmonikaajtókat és a konyhaszekrényt ő építette be, így azt el is vihette...","id":"20250310_fideszes-kepviselo-kecskemeti-laszlo-konyhaszekreny-konnektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"8d89e2be-e735-4798-b49c-c9fef92e74ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_fideszes-kepviselo-kecskemeti-laszlo-konyhaszekreny-konnektor","timestamp":"2025. március. 10. 17:14","title":"A fideszes képviselő elmagyarázta, miért vitte el a konyhaszekrényt és az ajtókat az önkormányzati lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","shortLead":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","id":"20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6.jpg","index":0,"item":"d2cb11d3-db44-4ff6-958c-7aa8ed6d1d60","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 13:22","title":"Egy olajszállító tanker és egy teherhajó ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","id":"20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780.jpg","index":0,"item":"83f2f09f-3e71-41f2-9fa5-e0b1f088f797","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","timestamp":"2025. március. 10. 17:37","title":"Kubatov ültetvényeshumorba bújtatva mondta el, hogy szerinte nem lesz idén Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást. Tel-Aviv célja az lehet, hogy a nagyobb nyomást helyezzen a Hamászra a tűzszüneti tárgyalásokon. ","shortLead":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást...","id":"20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"c96da985-6491-4161-956e-5333cbe46062","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","timestamp":"2025. március. 09. 20:46","title":"Izrael levágja az áramhálózatról a Gázai övezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]