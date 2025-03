Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali és oroszbarát politikus minden közvélemény-kutatás szerint a májusi megismételt elnökválasztás legfőbb esélyesének számít.","shortLead":"A szélsőjobboldali és oroszbarát politikus minden közvélemény-kutatás szerint a májusi megismételt elnökválasztás...","id":"20250307_romania-megismetelt-elnokvalasztas-calin-georgescu-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c.jpg","index":0,"item":"70a6dbd2-8a31-4fc8-9571-aeb1c9c639d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_romania-megismetelt-elnokvalasztas-calin-georgescu-indulas","timestamp":"2025. március. 07. 19:10","title":"Indul a megismételt román elnökválasztáson az érvénytelenített voksoláson taroló Calin Georgescu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","shortLead":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","id":"20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba.jpg","index":0,"item":"c764872f-9180-4116-a6da-653eb898beaa","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","timestamp":"2025. március. 06. 17:05","title":"A volt ukrán vezérkari főnök szerint az Egyesült Államok épp \"elpusztítja a világrendet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae98a275-ede1-492c-9a42-1eac87a1e317","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Fradit leszámítva a fővárosi klubok nem jöttek ki jól a NER-es hatalomátvételből. 