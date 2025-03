Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ügyészség indítványozta a vezetéstől való eltiltását.","shortLead":"Az ügyészség indítványozta a vezetéstől való eltiltását.","id":"20250312_ugyeszseg-vademeles-puspokladany-ittas-vezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1.jpg","index":0,"item":"f21c894a-84a4-444c-93e4-446d1aa1152e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_ugyeszseg-vademeles-puspokladany-ittas-vezetes","timestamp":"2025. március. 12. 09:26","title":"Két hónapos jogosítvánnyal kaptak ittas vezetésen egy 17 éves fiút Püspökladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cede22-d8e9-4642-82a2-8aaa65bc2f66","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dán játékgyártó cég – ami a világ legnagyobb gumiabroncsgyártójának számít – egy olyan anyagot fejlesztett ki, amivel 30 százalékban újrahasznosított anyagokból lehet elkészíteni a játékok gumijait.","shortLead":"A dán játékgyártó cég – ami a világ legnagyobb gumiabroncsgyártójának számít – egy olyan anyagot fejlesztett ki, amivel...","id":"20250311_lego-gumiabroncs-ujrahasznositott-anyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8cede22-d8e9-4642-82a2-8aaa65bc2f66.jpg","index":0,"item":"e23eb798-5df9-4348-810e-1be5ec67da25","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_lego-gumiabroncs-ujrahasznositott-anyag","timestamp":"2025. március. 11. 12:03","title":"Kitalált valamit a Lego, és ez komoly hatással lehet a környezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aa0cfe-890b-4ebe-8d85-c8cf28150022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig még templomi szertartást is tartottak a szobornál.","shortLead":"Pedig még templomi szertartást is tartottak a szobornál.","id":"20250311_Szlovakia-turulszobor-lopas-Beny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75aa0cfe-890b-4ebe-8d85-c8cf28150022.jpg","index":0,"item":"f9970af7-bc3a-4403-b76a-6d19c26fd6db","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Szlovakia-turulszobor-lopas-Beny","timestamp":"2025. március. 11. 16:01","title":"Napokig nem tűnt fel senkinek, hogy ellopták a főtéri turulszobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","shortLead":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","id":"20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"528d6628-f454-48de-b4c5-0ee175f7afe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","timestamp":"2025. március. 12. 11:46","title":"A kártyáját sem tudja majd használni: leállás jön az OTP-nél, itt van minden tudnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","id":"20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"b6fe62ce-1a9e-48f9-ba8a-f783d2993f30","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 11:35","title":"„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","shortLead":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","id":"20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b.jpg","index":0,"item":"235482a6-cfbd-4c2a-9bd8-75fb2715dfa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","timestamp":"2025. március. 11. 10:39","title":"A Nobel-díjas Krausz Ferenc Ukrajnába utazott, és egyetemek bunkerében tartott előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","shortLead":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","id":"20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4.jpg","index":0,"item":"f1d0012f-9ac7-462e-8173-3099163d9295","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","timestamp":"2025. március. 10. 16:04","title":"Pierce Brosnan nagyon bízik benne, hogy brit színész lesz a következő Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","shortLead":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","id":"20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9.jpg","index":0,"item":"baf73de2-ec4d-4312-8828-6d79ad3683f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","timestamp":"2025. március. 10. 17:03","title":"Kiállt Bosznia-Hercegovina területi integritása mellett a NATO főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]