[{"available":true,"c_guid":"a2e89ce8-d317-42ed-88f2-e245ebb2f2e7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hawaii Kilauea december vége óta háborog.","shortLead":"A hawaii Kilauea december vége óta háborog.","id":"20250311_hawaii-kilauea-vulkan-kitores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2e89ce8-d317-42ed-88f2-e245ebb2f2e7.jpg","index":0,"item":"51363b07-4867-4d0c-97d4-9ebe5ff883cb","keywords":null,"link":"/elet/20250311_hawaii-kilauea-vulkan-kitores","timestamp":"2025. március. 11. 17:49","title":"Újra kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d335e5ab-ee8c-4613-8888-ff36ee781e02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint 20-ból 1 magas vérnyomásban szenvedő embernek lehet segítség az az eljárás, amit könnyen és gyorsan el lehet végezni, és amitől akár a teljes gyógyszeres kezelést is elhagyhatja a beteg.","shortLead":"Brit kutatók szerint 20-ból 1 magas vérnyomásban szenvedő embernek lehet segítség az az eljárás, amit könnyen és...","id":"20250311_magas-vernyomas-kezelese-mellekvese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d335e5ab-ee8c-4613-8888-ff36ee781e02.jpg","index":0,"item":"c7f3cf60-45e3-4fa3-bdd0-0134e481bf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_magas-vernyomas-kezelese-mellekvese","timestamp":"2025. március. 11. 20:03","title":"20 perc alatt teheti rendbe a magas vérnyomást egy új kezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9abcc2-718d-4f0a-9a35-f3341830b4c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább.","shortLead":"A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább.","id":"20250311_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-visszavago-osszefoglalo-liverpool-psg-barcelona-inter-bayern-munchen-bayer-leverkusen-benfica-feyenoord-tovabbjutas-kieses-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e9abcc2-718d-4f0a-9a35-f3341830b4c2.jpg","index":0,"item":"04cc35d1-3614-4b8d-9d43-da5a1021b359","keywords":null,"link":"/sport/20250311_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-visszavago-osszefoglalo-liverpool-psg-barcelona-inter-bayern-munchen-bayer-leverkusen-benfica-feyenoord-tovabbjutas-kieses-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 23:43","title":"Dráma Liverpoolban, tizenegyesekkel jutott tovább a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18fb3de-2933-4760-a40d-47552bc8b524","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hét embert azzal vádolják, hogy a gondatlanságuk miatt hunyt el az argentin klasszis. Ha bűnösnek találják őket, 8 és 25 év közötti hosszúságú börtönbüntetésre számíthatnak.","shortLead":"A hét embert azzal vádolják, hogy a gondatlanságuk miatt hunyt el az argentin klasszis. Ha bűnösnek találják őket, 8 és...","id":"20250312_diego-maradona-halala-birosagi-targyalas-egeszsegugyi-csapat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b18fb3de-2933-4760-a40d-47552bc8b524.jpg","index":0,"item":"834216df-c752-4d08-99c3-c4fd5497ce84","keywords":null,"link":"/sport/20250312_diego-maradona-halala-birosagi-targyalas-egeszsegugyi-csapat","timestamp":"2025. március. 12. 13:09","title":"„Nézzék, hogyan halt meg Maradona!” – négy és fél év után állt bíróság elé futball-legenda egészségügyi csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki írta a szerződést és ki döntött róla.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki...","id":"20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65.jpg","index":0,"item":"851ba0bb-b29b-4da3-96b7-17d0150b9da0","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","timestamp":"2025. március. 12. 17:55","title":"Perre megy a DK, hogy kiderüljön, mi történt az olimpia alatt a párizsi luxusszállodai szobákkal, amit Sulyoknak szántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c3d74-d6f3-4a5d-9b08-9ceb7f05cf1a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Különös dolgok történtek Magyar Péter nevével az Európai Parlamentben. Egy olyan dokumentumra került rá a neve, amelyet nem támogatott, a Fidesz azonban “kiszúrta” az előterjesztést. Az ügy miatt EP-vizsgálat várható, az sem kizárt, hogy valaki belenyúlt az Európai Parlament informatikai rendszerébe.","shortLead":"Különös dolgok történtek Magyar Péter nevével az Európai Parlamentben. Egy olyan dokumentumra került rá a neve, amelyet...","id":"20250312_europai-parlament_magyar-peter_fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/734c3d74-d6f3-4a5d-9b08-9ceb7f05cf1a.jpg","index":0,"item":"bf016aaa-ad76-4fc8-bfcb-87d8e43800b0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250312_europai-parlament_magyar-peter_fidesz-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 16:51","title":"Egyre furcsább az egész történet, ami az Európai Parlamentben megesett Magyar Péterrel: eddig még csak példa sem volt ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","shortLead":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","id":"20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"58b071bf-31a1-4380-8203-31da31642386","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","timestamp":"2025. március. 11. 19:56","title":"Még Fico oroszpárti politikája ellenére is nyugatbarát a szlovákok nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a felkiáltással jelezte az építési és közlekedési miniszter, hogy megnyerte a GYSEV az osztrák közlekedési minisztérium elleni pert. ","shortLead":"Ezzel a felkiáltással jelezte az építési és közlekedési miniszter, hogy megnyerte a GYSEV az osztrák közlekedési...","id":"20250311_Lazar-Janos-GYSEV-kozlekedesi-miniszterium-EKM-Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"02bb8180-7869-4f03-9c2b-dd022140b423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_Lazar-Janos-GYSEV-kozlekedesi-miniszterium-EKM-Ausztria","timestamp":"2025. március. 11. 16:38","title":"Lázár János: Labancok leverve!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]