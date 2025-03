Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70aee7b3-e3d2-4e0e-af62-7d4875b40ff2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold kedden, a PSG ellen sérült meg.","shortLead":"Trent Alexander-Arnold kedden, a PSG ellen sérült meg.","id":"20250314_trent-alexander-arnold-serules-ligakupa-donto-liverpool-newcastle-bajnokok-ligaja-psg-csere-conor-bradley-joe-gomez-fabrizio-romano-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70aee7b3-e3d2-4e0e-af62-7d4875b40ff2.jpg","index":0,"item":"5ec84b06-b43a-48be-bbe0-9c3e9e6c4805","keywords":null,"link":"/sport/20250314_trent-alexander-arnold-serules-ligakupa-donto-liverpool-newcastle-bajnokok-ligaja-psg-csere-conor-bradley-joe-gomez-fabrizio-romano-arne-slot","timestamp":"2025. március. 14. 14:54","title":"Most már biztos, a Liverpool egyik legjobbja nem játszhat a Ligakupa-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában egyezkedett Szijjártó Péter azeri, román, grúz és bolgár miniszterekkel. Magyarország néhány éven belül a tenger alatti kábelek nagyhatalma lehet, de nagyon nem mindegy, hogy demokratikus vagy diktatórikus országok kezébe kerül-e az infrastruktúra.","shortLead":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában...","id":"20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a.jpg","index":0,"item":"65107c69-2beb-43e4-afc2-df792e0cf401","keywords":null,"link":"/360/20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","timestamp":"2025. március. 14. 10:28","title":"Mi van, ha rossz kezekbe kerül Szijjártó Péter azerbajdzsáni álomprojektje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János szerepére készült, hogy már vagy tíz éve végez saját testsúlyos edzéseket.","shortLead":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János...","id":"20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"eca9aae0-e67c-4498-9ee8-92d416396bca","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","timestamp":"2025. március. 13. 10:53","title":"A Hunyadi főszereplője: „Segítettek felszínre hozni a bennem mélyen szunnyadó férfierőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37212b88-9438-4881-905b-2be46db40d8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az internetes keresések is alátámasztják, hogy az inflációs válság hosszú árnyékot vet: 2022 óta a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb az érdeklődés az infláció iránt. Akkor is, amikor az infláció éppen egyáltalán nem magas.","shortLead":"Az internetes keresések is alátámasztják, hogy az inflációs válság hosszú árnyékot vet: 2022 óta a korábbi évekhez...","id":"20250312_Az-inflacio-ugy-erdekli-az-embereket-mint-amikor-26-szazalek-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37212b88-9438-4881-905b-2be46db40d8a.jpg","index":0,"item":"9bc1ad81-23e9-4b7f-8fb4-252e29725168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Az-inflacio-ugy-erdekli-az-embereket-mint-amikor-26-szazalek-volt","timestamp":"2025. március. 12. 15:52","title":"Az infláció úgy érdekli a magyarokat, mint amikor 26 százalék volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Hungaromet szerint erős szél lehet, de villámlással is számolni kell.","shortLead":"A Hungaromet szerint erős szél lehet, de villámlással is számolni kell.","id":"20250312_riasztas-zivatarveszely-jegeso-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7.jpg","index":0,"item":"91ef2bd2-e275-4f72-ad2b-50377dd5c839","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_riasztas-zivatarveszely-jegeso-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:05","title":"Riasztást adtak ki zivatarveszély miatt, jégesőre is számítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák: árréstop, családi életpályamodell, Ukrajna EU csatlakozása. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák...","id":"20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"d2d76432-c39e-4f37-8660-8bf4e192f496","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","timestamp":"2025. március. 14. 07:43","title":"Orbán Viktor: Ha az árrésstopra kitalálnak valamit a kereskedők, mi majd válaszolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek a különös szokásnak. Melyik ország utasai tapsolnak leginkább landolás után, és mit szólnak hozzá a pilóták?","shortLead":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek...","id":"20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a.jpg","index":0,"item":"e51df57b-2a9c-4524-bfc4-a85489a08352","keywords":null,"link":"/elet/20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","timestamp":"2025. március. 13. 05:01","title":"Ön szerint kínos tapsolni, miután leszállt a repülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2541c-e5bf-43a3-8bf3-0a76502c4be6","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A ráncfelvarrt nemzeti konzultációnak beillő szavazásnak ugyan semmilyen jogi kötőereje nincs, de, hogy látványosabb támogatást szerezzenek Orbán Viktor álláspontjának, miszerint Ukrajna EU-tagsága káros, egy igazi népszavazásra hasonlító szavazólappal agitál a Fidesz. A politikai akció nemcsak drága, de felesleges is, hiszen a közvélemény többségében elutasító álláspontja közvélemény-kutatásokból amúgy is jól ismert. ","shortLead":"A ráncfelvarrt nemzeti konzultációnak beillő szavazásnak ugyan semmilyen jogi kötőereje nincs, de, hogy látványosabb...","id":"20250314_Megteveszto-szavazolappal-probal-Orban-nagyobb-tamogatast-szerezni-sajat-velemenyenek-Ukrajna-EU-tagsaga-ugyeben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d2541c-e5bf-43a3-8bf3-0a76502c4be6.jpg","index":0,"item":"b5ff7515-5838-43b5-8138-834e5242d8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Megteveszto-szavazolappal-probal-Orban-nagyobb-tamogatast-szerezni-sajat-velemenyenek-Ukrajna-EU-tagsaga-ugyeben-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 14:41","title":"Orbán és a Karmelita politikai lufifújói megtévesztő szavazólappal gyűjtenek támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]