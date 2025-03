Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06f8ebc9-d603-4a83-ae63-497b7f68652b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A környezetvédelmi felügyelőség már vizsgálja az esetet.","shortLead":"A környezetvédelmi felügyelőség már vizsgálja az esetet.","id":"20250317_dunafoldvar-duna-budos-szag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f8ebc9-d603-4a83-ae63-497b7f68652b.jpg","index":0,"item":"6baa6bf8-e531-4458-b53d-e1c11eff1fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_dunafoldvar-duna-budos-szag","timestamp":"2025. március. 17. 11:09","title":"Orrfacsaró bűz terjeng a dunaföldvári Duna-parton, senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce2aa35-e8fd-4a23-ba15-5c1e2bc21714","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minden korábbinál hosszabb, izzasztó hőhullámok és trópusi éjszakák, aszály és szokatlan őszi árvíz – sokan emlékezhetünk a tavalyi rendkívüli időjárási eseményekre. A HungaroMET kutatóinak beszámolóiból részletesebben is láthatjuk, milyen volt 2024 időjárása, ami jól mutatja, mihez kell hozzászoknunk, ha nem tudjuk fékezni a felmelegedést.","shortLead":"Minden korábbinál hosszabb, izzasztó hőhullámok és trópusi éjszakák, aszály és szokatlan őszi árvíz – sokan...","id":"20250318_idojaras-klimavaltozas-2024-rekordok-eve-hosegnapok-tropusi-ejszakak-hungaromet-meteorologia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ce2aa35-e8fd-4a23-ba15-5c1e2bc21714.jpg","index":0,"item":"3c0cea64-8dde-42d7-8c45-fbdd25c10dc7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250318_idojaras-klimavaltozas-2024-rekordok-eve-hosegnapok-tropusi-ejszakak-hungaromet-meteorologia-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 07:12","title":"Itt vannak az adatok: a 20. század eleje óta a legmelegebb év volt 2024 Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet, nem lehet az áldozatokat valódi védelem nélkül hagyni. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet...","id":"20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf.jpg","index":0,"item":"da8f2c09-75a9-4550-81ba-2f9b122cc33c","keywords":null,"link":"/360/20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","timestamp":"2025. március. 17. 19:42","title":"Révész Sándor: A petíciózástól a valódi védelemig – a Renner Erikával történtek tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi János következett ezen a héten Az én hetem című sorozatunkban, amelyben öt kulcsszót felhasználva kell írni arról, hogy miként élte meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: atyaég, résrehajlás, besül, italáldozat, kebelbarát – és plusz egy megkerülhetetlen szó ezen a héten, a poloska. ","shortLead":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi...","id":"20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8.jpg","index":0,"item":"8034a8fc-8409-43f5-a2e7-3cedee3c897e","keywords":null,"link":"/360/20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. március. 16. 17:53","title":"Kitalálsz valami hazugságot és mindenki elhiszi – Lackfi János Az én hetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a77fc4a-6587-4198-8ad6-9a176b2695ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem kizárt, hogy meg is van az idei év árrekordere.","shortLead":"Nem kizárt, hogy meg is van az idei év árrekordere.","id":"20250317_12-milliard-forintos-aron-bukkant-fel-egy-szuperritka-McLaren-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a77fc4a-6587-4198-8ad6-9a176b2695ef.jpg","index":0,"item":"f8efc56a-dc80-4f00-a7a7-374764822258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_12-milliard-forintos-aron-bukkant-fel-egy-szuperritka-McLaren-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 17. 07:58","title":"1,2 milliárd forintért árulnak itthon egy szuperritka McLarent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. március. 16. 14:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","shortLead":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","id":"20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec.jpg","index":0,"item":"caf549e7-dbab-4b2d-b70f-f020e82c2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","timestamp":"2025. március. 16. 17:14","title":"Az MTK-szurkolók is felszólaltak Orbán poloskázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee5d199-1674-47fa-a6c8-3b0d5fe6e9ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az innovatív fizetési megoldások és az ezekkel járó kiberbiztonsági kockázatok kezelése áll a zágrábi Money Motion konferencia fókuszában. A résztvevők például olyan kérdésekre keresik a választ, hogyan lehet munkaerőhiányos időszakban felvenni a versenyt az egyre kifinomultabb csalásokkal, vagy éppen milyen lehetőségeket tartogat a kereskedők számára az, hogy egyre többen fizetnek digitálisan.","shortLead":"Az innovatív fizetési megoldások és az ezekkel járó kiberbiztonsági kockázatok kezelése áll a zágrábi Money Motion...","id":"20250317_money-motion-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee5d199-1674-47fa-a6c8-3b0d5fe6e9ee.jpg","index":0,"item":"b3a214de-df7c-4ce2-acce-ff120d5c71a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_money-motion-konferencia","timestamp":"2025. március. 17. 16:01","title":"Kinek jobb, ha a mobilommal fizetek? A kereskedőnek vagy nekem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]