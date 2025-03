Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros jelzésére. 2025. március. 20. 07:21 A rolleresek és a gyalogosok haladnak át leginkább a piroson 2025. március. 19. 19:28 Musk-ellenes hackerek közzétették az összes amerikai Tesla-tulajdonos nevét és címét Kövér László házelnök azonnal aláírta, továbbküldte, majd a köztársasági elnök is gyorsan lépett. 2025. március. 19. 08:20 Sulyok Tamás már éjjel aláírta a Pride-ot betiltó törvényt Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél. 2025. március. 19. 07:21 Ön is észrevette, hogy volt valami furcsaság az utóbbi időben a coca-colás üvegeken? A betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz Kőnig doki feladata. 2025. március. 18. 16:11 Orbán Viktor miniszterelnöki biztosnak nevezte ki Kőnig Róbert gyermeksebészt, akinek a HVG Könyveknél jelent meg „Ilyen egy kórház" című könyve Csütörtökön és pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, ahol ismét az egyik kiemelt téma Ukrajna lesz. A magyar kormány és uniós diplomaták is arra készülnek, hogy a közös állásfoglalást Magyarország nem fogadja majd el és – ahogy két héttel ezelőtt – a többi 26 tagállam ad ki majd egy nyilatkozatot. Ezzel párhuzamosan Magyarország blokkolja, hogy elkezdődjön az első két fejezet tárgyalása Ukrajna uniós csatlakozása felé vezető úton. 2025. március. 18. 18:20 Ha Ukrajnáról van szó, Magyarország nem számít uniós tagállamnak Többnyire higgadtak voltak a demonstrálók, de néhányan nekimentek a rendőrsorfalnak. 2025. március. 19. 06:22 Három embert vettek őrizetbe a Pride betiltása elleni tüntetésen Könyvben, interjúban, show-műsorban beszélt a drogfogyasztási szokásairól, így önként kínálta magát célpontnak. A Heritage Foundation régóta kéri, hogy hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyekből kiderülhet, hogy ilyen múlttal hogyan kaphatta meg az amerikai vízumot. 2025. március. 19. 11:50 Harry herceg magának intézte el, hogy forró legyen a lába alatt a talaj