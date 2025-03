Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","shortLead":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","id":"20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb.jpg","index":0,"item":"5edb0cf2-1a18-485f-8893-f6f593923805","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","timestamp":"2025. március. 19. 08:07","title":"Fagyos reggel után visszalopakodik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni Magyarország számára – ez derült ki az Európai Parlamentben, ahol a Fidesz a kohéziós alapok miatt nem, de az Erasmus miatt komolyan aggódott.","shortLead":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni...","id":"20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e.jpg","index":0,"item":"f6288670-7914-41a0-8443-2e028878b95e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","timestamp":"2025. március. 19. 18:05","title":"Már a következő egymilliárd euró a tét: folyamatosan apad a magyar uniós kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megint százmilliárd forintos kifizetések esedékesek az inflációkövető állampapírokból. Bár az állampapír már nem olyan vonzó befektetési forma, a többség nem mozdul ki belőle.","shortLead":"Megint százmilliárd forintos kifizetések esedékesek az inflációkövető állampapírokból. Bár az állampapír már nem olyan...","id":"20250320_Megint-hatalmas-penzeso-erkezik-erdemes-alaposan-megfontolni-mit-vesz-fel-az-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"6ffb6f7c-befc-4a75-980b-d41fdcac6681","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Megint-hatalmas-penzeso-erkezik-erdemes-alaposan-megfontolni-mit-vesz-fel-az-ember","timestamp":"2025. március. 20. 11:58","title":"Megint hatalmas pénzeső érkezik – érdemes alaposan megfontolni, mit vesz fel az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 30 napra kötött részleges tűzszünettel Putyin elvileg vállalta, hogy az oroszok nem támadják az ukrán energiainfrastruktúrát.","shortLead":"A 30 napra kötött részleges tűzszünettel Putyin elvileg vállalta, hogy az oroszok nem támadják az ukrán...","id":"20250318_trump-putyin-ukrajna-jeghoki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e.jpg","index":0,"item":"a38e3167-93bd-4307-a10a-82d556055fd3","keywords":null,"link":"/elet/20250318_trump-putyin-ukrajna-jeghoki-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:42","title":"Trump és Putyin a megbeszélésük végén már hokimeccseket tervezgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport segítségével panaszt nyújt be az OpenAI-hoz.","shortLead":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport...","id":"20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"bc3d6cb6-cef8-4e64-b7b5-478a8c1fe978","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","timestamp":"2025. március. 20. 17:03","title":"Valótlanul vádolt egy férfit a gyermekei megölésével a ChatGPT, panaszt tett az OpenAI-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el a cupertinói cég. A vállalat azonban tart az uniós szabályozástól – ám úgy tűnik, feleslegesen.","shortLead":"Az iPhone 17 Air lehet az eddigi legvékonyabb telefonja az Apple-nek, amit a töltőport kivételével érhet el...","id":"20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d987d890-86ca-4269-80c1-1362a3dcc894.jpg","index":0,"item":"0ec8abca-78f2-4ae8-a700-e8f571e5fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_apple-iphone-17-air-okostelefon-toltoport-vezetek-nelkuli-toltes-europai-unio","timestamp":"2025. március. 20. 11:03","title":"Az Európai Unió szerint teljesen rendben van, ha töltőport nélküli iPhone-t dob piacra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff313d1-5689-4b5e-abcd-646e04d4bfb1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő magyar válogatott csapatkapitánya szerint ésszel kell hozzáállni az első meccshez, nem szükséges belemenni az adok-kapokba.","shortLead":"A Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő magyar válogatott csapatkapitánya szerint ésszel kell...","id":"20250319_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ff313d1-5689-4b5e-abcd-646e04d4bfb1.jpg","index":0,"item":"35ec42de-bbaa-4b3d-b3fe-9e7ca6576550","keywords":null,"link":"/sport/20250319_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-liverpool","timestamp":"2025. március. 19. 09:05","title":"Szoboszlai azt mondja, testileg jól van, az egy-két lelki nehézséget „majd kezelik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]