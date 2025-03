Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","shortLead":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","id":"20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db.jpg","index":0,"item":"9b6fb5d7-71a1-4419-a9d6-102e33a41446","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","timestamp":"2025. március. 20. 08:29","title":"Eltűnt egy Magyarországon élő német férfi, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70407850-2ac0-4d56-ab67-2238aeedf28d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bár végig követjük egy gyilkossági ügy feltárását, nem biztos, hogy pontosan megértjük végül az érintett kamaszok valódi mozgatórugóit, az viszont igen, hogy közben cseresznyemagnyira szűkül a gyomrunk. Olyan formai és színészi bravúrt igen ritkán látni a Netflixen, mint a Kamaszokban.","shortLead":"Bár végig követjük egy gyilkossági ügy feltárását, nem biztos, hogy pontosan megértjük végül az érintett kamaszok...","id":"20250319_Netflix-sorozat-Kamaszok-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70407850-2ac0-4d56-ab67-2238aeedf28d.jpg","index":0,"item":"0c936ee6-3eb6-4484-a302-53ce1fc36105","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Netflix-sorozat-Kamaszok-kritika","timestamp":"2025. március. 19. 19:50","title":"Az év legnyomasztóbb és legbravúrosabb Netflix-sorozata – megnéztük a Kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester letartóztatása óta példátlan elnyomó intézkedéseket vezettek be az országban. ","shortLead":"Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester letartóztatása óta példátlan elnyomó intézkedéseket vezettek be az országban. ","id":"20250320_Torokorszagban-elkezdtek-letartoztatni-azokat-akik-a-kozossegi-mediaban-biraltak-Erdogan-kihivojanak-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb.jpg","index":0,"item":"8e99365f-51b1-4383-9f8f-f13372151c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Torokorszagban-elkezdtek-letartoztatni-azokat-akik-a-kozossegi-mediaban-biraltak-Erdogan-kihivojanak-letartoztatasat","timestamp":"2025. március. 20. 15:29","title":"Törökországban elkezdték letartóztatni azokat, akik a közösségi médiában bírálták Erdogan kihívójának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros jelzésére.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros...","id":"20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9.jpg","index":0,"item":"1dba4fc4-4488-4ea7-b7f8-914ddec0e347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"A rolleresek és a gyalogosok haladnak át leginkább a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2517f306-95ab-45bc-935f-c71a081cf7fe","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Lehet ugyan méricskélni a március 15-én készült felvételek alapján, hogy Orbán Viktor vagy kihívója, Magyar Péter beszédére voltak többen kíváncsiak, de a HVG megrendelésére készült Medián-kutatás szerint 2025 tavaszára egyértelműen a Tisza Párt elnöke lett a legnépszerűbb magyar politikus.","shortLead":"Lehet ugyan méricskélni a március 15-én készült felvételek alapján, hogy Orbán Viktor vagy kihívója, Magyar Péter...","id":"20250320_hvg-median-felmeres-magyar-peter-orban-viktor-nepszeruseg-marciusban-ujrakezdtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2517f306-95ab-45bc-935f-c71a081cf7fe.jpg","index":0,"item":"ba615b53-d33b-40a6-b81a-7ad31030dc20","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-median-felmeres-magyar-peter-orban-viktor-nepszeruseg-marciusban-ujrakezdtek","timestamp":"2025. március. 20. 06:30","title":"Medián: Magyar Péter a legnépszerűbb politikus Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Organikusan, de jórészt a Fundamentában való tulajdonszerzéssel jelentősen megdobta tavalyi eredményét az MBH Bank. A csoport 2024-ben 277 milliárd forint adózás előtti eredménnyel zárta az évet, állományát lakossági és vállalati fronton is jelentősen tudta növelni. Tervekből nincs hiány, fél szemmel már a nemzetközi piacokat nézi a vállalat.","shortLead":"Organikusan, de jórészt a Fundamentában való tulajdonszerzéssel jelentősen megdobta tavalyi eredményét az MBH Bank...","id":"20250321_mbh-bank-eredmeny-fundamenta-hitelezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9.jpg","index":0,"item":"98084f48-3a12-45b3-8431-0756f6f21b6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_mbh-bank-eredmeny-fundamenta-hitelezes","timestamp":"2025. március. 21. 14:01","title":"Beletaposott az MBH Bank: nagyot dobtak a pénzintézet tavalyi eredményein az akvizíciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdaság fehérítését teszi kockára a kormány, amikor pár százaléknyi szavazatért alapjoggá teszi a készpénzfizetést. Hacsak nem cél az is, hogy a baráti vagyonok eltüntetését könnyítse.","shortLead":"A gazdaság fehérítését teszi kockára a kormány, amikor pár százaléknyi szavazatért alapjoggá teszi a készpénzfizetést...","id":"20250321_hvg-keszpenz-alkotmanyos-jog-menekitoeszkoz-penz-ugyeseknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"33cb85d6-c74f-4374-a548-48ebd56d385b","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-keszpenz-alkotmanyos-jog-menekitoeszkoz-penz-ugyeseknek","timestamp":"2025. március. 21. 09:30","title":"Nem véletlenül válhatott ilyen fontossá Orbánéknak az alkotmányba foglalt készpénzhasználat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","shortLead":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","id":"20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da.jpg","index":0,"item":"b037bd7b-173d-48ff-afd2-c366b2094434","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","timestamp":"2025. március. 20. 16:00","title":"Hétfőn ismét tárgyalnak az amerikaiak és az oroszok képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]